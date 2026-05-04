Euro hoy en México: cotización de cierre del 4 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,49 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,07% respecto al precio de cierre anterior de 20,48 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,54%, aunque su variación interanual muestra una caída del 6,58%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,13%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 8,06%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.