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Un joven de 20 años resultó lesionado tras la explosión de un taller de pirotecnia en Taxco, Guerrero

El incidente ocurrió en la comunidad de Cacalotenango

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El accidente ocurrió la mañana
El accidente ocurrió la mañana de este 15 de marzo de 2026. Crédito: Facebook: Gobierno de Taxco de Alarcón 2024-2027

Un joven de 20 años resultó lesionado tras la explosión de un taller de pirotecnia en la comunidad de Cacalotenango, municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, la mañana de este sábado 15 de marzo de 2026.

El incidente, confirmado por el Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón a través de un comunicado oficial, generó la inmediata intervención de equipos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

Las imágenes difundidas por la administración local muestran a personal de auxilio asistiendo a los heridos cerca de las 11 de la mañana.

Respuesta de emergencia y atención médica

De acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón, elementos de seguridad y de la Dirección de Protección Civil estatal respondieron al llamado ciudadano sobre una explosión en un taller dedicado a la pirotecnia.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron los restos del accidente y procedieron a brindar atención prehospitalaria a un joven de aproximadamente 20 años. El lesionado fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital General Adolfo Prieto para recibir atención médica especializada, según lo detalló el municipio en su comunicado oficial.

Paramédicos atendiendo a los heridos
Paramédicos atendiendo a los heridos tras la explosión en Taxco. Crédito: Facebook: Gobierno de Taxco de Alarcón 2024-2027

En el sitio se registró un incendio, originado por la explosión, el cual fue controlado para evitar que el fuego se propagara y reduciendo los riesgos para las viviendas cercanas.

Las imágenes compartidas por la dirección municipal revelan que al menos otra mujer recibió atención en el sitio.

Según reportes del medio local El Sur Acapulco, el joven trasladado, identificado como Fidencio, sufrió quemaduras en al menos 80 por ciento de su cuerpo.

Coordinación interinstitucional y seguimiento oficial

El Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón subrayó la coordinación entre las distintas dependencias y la rapidez con la que se actuó para controlar la situación.

Personal de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana (CRM), efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), participaron en las labores de auxilio.

En su comunicado, la administración municipal reiteró el compromiso de mantener protocolos de respuesta ante emergencias que involucren materiales peligrosos como la pirotecnia.

“El gobierno municipal refrenda su compromiso de actuar con rapidez y coordinación para proteger a las familias taxqueñas”, señaló la autoridad local en el boletín difundido tras los hechos.

Las investigaciones en torno al origen de la explosión y el estado del taller de pirotecnia permanecen en curso bajo.

Hasta el momento, no se han reportado más heridos ni daños adicionales fuera del inmueble involucrado.

El incidente pone de relieve la importancia de las medidas de seguridad en establecimientos donde se maneja pirotecnia, así como la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia ante situaciones de riesgo para la población.

Pirotecnia en Taxco de Alarcón

Fotografías de la fiesta pirotécnica.
Fotografías de la fiesta pirotécnica. Crédito: Facebook: Gobierno de Taxco de Alarcón 2024-2027

Apenas en enero de 2026, el municipio de Taxco de Alarcón celebró la gala pirotécnica más grande de su historia, un evento que reunió a habitantes y visitantes en un espectáculo de luces que cubrió distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Durante más de quince minutos, ubicaciones como Bermeja, Rancho Taxco, Hotel Misión, Monte Taxco, el Cristo y la cancha de La Macarena se iluminaron de manera sincronizada, ofreciendo una exhibición sin precedentes para la comunidad.

El evento fue promovido y respaldado por el presidente municipal, Juan Andrés Vega Carranza, quien destacó la importancia de la pirotecnia como parte de la identidad y tradición local.

El uso de la pirotecnia en Taxco de Alarcón ha estado presente tanto en celebraciones oficiales como en actividades productivas en la región. Eventos recientes han mostrado la capacidad de atracción turística y la relevancia cultural de estos espectáculos, mientras que incidentes como el registrado en Cacalotenango exponen los riesgos asociados a su manejo y fabricación.

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