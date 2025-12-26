Cuáles son las multas por quemar pirotecnia en la CDMX en Navidad y Año Nuevo (X/ @MetroCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México activó el protocolo Cero Pirotecnia para evitar que la población queme fuegos artificiales durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desde el pasado 18 de diciembre las autoridades reforzaron la seguridad para prevenir la venta y compra de cohetes y explosivos.

En conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Dirección General de Calidad del Aire, las autoridades invitaron a la población a evitar el uso de pirotecnia por los efectos negativos en el ambiente, principalmente para la mañana del 25 de diciembre.

La Sedema precisó que los días 25 de diciembre y 1 de enero se registran los niveles más altos de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, consecuencia principalmente del uso masivo de fuegos artificiales. Las concentraciones de partículas contaminantes alcanzan sus picos entre la 01:00 y las 05:00 horas de la madrugada, lo que afecta especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Cero pirotecnia en CDMX: esta es la multa que puedes recibir si quemas cohetes en Navidad y Año Nuevo (Cuartoscuro.)

El Gobierno de la Ciudad de México ha realizado un llamado reiterado a la población para abstenerse de utilizar pirotecnia, así como de realizar otras prácticas que elevan la polución, como la quema de carbón, leña, basura o llantas.

¿Cuál es la multa por usar pirotecnia en la CDMX?

Quienes utilicen pirotecnia o detonen cohetes en la Ciudad de México durante las noches de Navidad y Año Nuevo pueden ser sancionados con multas de entre 21 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), arresto de 25 a 36 horas, o la obligación de cumplir de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

Así lo recordaron las autoridades, que buscan frenar esta práctica por sus efectos en la calidad del aire y la salud pública. De acuerdo con el Artículo 213 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México, está prohibido quemar cualquier tipo de residuo a cielo abierto en la capital.

Además, el artículo 28, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica CDMX establece que detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin autorización es una infracción a la seguridad ciudadana. Las sanciones correspondientes, detalladas en los artículos 31 y 32 de dicha ley, incluyen las sanciones económicas, el arresto y el trabajo comunitario, según informó Sedema.

Quienes quemen pirotecnia en la CDMX pueden ser sancionados con multas de entre 21 y 30 unidades UMAS (Foto: especial)

El bienestar animal es otra preocupación destacada por las autoridades. El ruido originado por la pirotecnia provoca ansiedad y estrés en animales de compañía. La Agencia de Atención Animal recomienda crear ambientes seguros para los animales, proporcionarles estímulos positivos y evitar transmitirles angustia durante las celebraciones.

Autoridades de la CDMX piden a la población evitar estas actividades que afectan la calidad del aire:

Evitar encender chimeneas, así como quemar cuetes y pirotecnia.

No encender fogatas, principalmente en zonas donde exista riesgo de incendios forestales.

Disminuir en lo posible el uso de carbón o leña, ya sea en interiores o exteriores.

Evitar la quema de llantas, basura o cualquier otro residuo.

Participar en la limpieza de calles y banquetas, humedeciendo un poco el suelo previamente a realizar el barrido para evitar el levantamiento de polvo.

Mantener los vehículos en óptimas condiciones y apegarse al Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para evitar que las unidades automotoras generen emisiones contaminantes que afecten la calidad del aire.

En caso de detectar incendios, dar aviso a la