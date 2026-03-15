Profeco exhorta a clientes de Walmart y Bodega Aurrera a realizar una demanda colectiva: ¿Qué pasó y cuáles son los pasos?

FILE PHOTO: A Walmart logo appears in this illustration taken August 18, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas que realizaron compras en línea en Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una demanda de acción colectiva, luego de que múltiples consumidores reportaran cancelaciones unilaterales de pedidos y falta de entrega de productos.

El organismo informó que la convocatoria está dirigida a quienes realizaron compras los 17 y 18 de marzo de 2025 a través de los portales de ambas cadenas y sufrieron cancelaciones sin su consentimiento o no recibieron los artículos pagados.

La institución busca reunir a las personas afectadas para iniciar un proceso judicial que permita defender los derechos del consumidor y reclamar posibles daños o incumplimientos por parte de la empresa responsable.

¿Qué pasó con las compras en Walmart y Bodega Aurrera?

De acuerdo con la Profeco, la acción colectiva se deriva de reportes de consumidores cuyos pedidos fueron cancelados unilateralmente o no se entregaron, pese a haber sido pagados en línea.

Las compras se realizaron en los sitios oficiales de las cadenas comerciales, y posteriormente los clientes recibieron notificaciones de cancelación o simplemente no recibieron algunos productos adquiridos.

Ante estas irregularidades, la dependencia anunció que utilizará sus facultades legales —establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor— para representar a los consumidores afectados mediante una acción colectiva.

Este mecanismo permite que varias personas presenten una sola demanda cuando comparten una afectación similar, lo que facilita el acceso a la justicia.

¿Quiénes pueden sumarse a la demanda colectiva?

La convocatoria está dirigida a consumidores que:

Realizaron compras en línea el 17 o 18 de marzo de 2025 .

Compraron en los sitios de Walmart o Bodega Aurrera .

Tuvieron cancelaciones de pedidos sin autorización .

No recibieron uno o más productos adquiridos.

Cuentan con comprobantes de pago o evidencia de la compra.

Pasos para unirse a la demanda colectiva de Profeco

Las personas afectadas pueden adherirse al proceso siguiendo estos pasos:

1. Reunir la documentación necesaria

Formato de consentimiento en favor de la Profeco .

Identificación oficial vigente (anverso y reverso).

Relatoría de hechos firmada por el consumidor.

Comprobantes de la compra: tickets, facturas, correos electrónicos, estados de cuenta o transferencias.

Cualquier otro documento que respalde la afectación.

2. Enviar los documentos Los consumidores pueden hacerlo de dos formas:

Correo electrónico: acolectivas@profeco.gob.mx

De forma presencial: en las oficinas centrales de la dependencia o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana.

3. Esperar la integración del caso La autoridad reunirá los expedientes para iniciar formalmente la acción colectiva ante las autoridades judiciales.

¿Cuántas personas se necesitan para iniciar la acción colectiva?

Para que una demanda de este tipo proceda, al menos 30 consumidores afectados deben sumarse al proceso y demostrar que comparten una afectación similar.

Además, quienes no se integren desde el inicio podrán adherirse durante el proceso e incluso hasta 18 meses después de que exista una sentencia firme.