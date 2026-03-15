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Premios Óscar 2026: estos diseñadores mexicanos han vestido a los artistas en la alfombra roja

Aunque las grandes casas europeas dominan el evento, en los últimos años el talento latino ha ganado presencia, combinando tradición textil y diseños contemporáneos

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Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

La alfombra roja de los Premios Óscar 2026 no solo es uno de los momentos más esperados del cine mundial, también es una vitrina global para la moda. Aunque las grandes casas europeas dominan el evento, en los últimos años el talento latino y, en particular, los diseñadores mexicanos, han comenzado a ganar presencia entre los artistas que desfilan antes de la ceremonia.

Desde propuestas contemporáneas hasta diseños inspirados en la tradición textil mexicana, varios creadores han logrado que sus piezas lleguen a la alfombra roja de los Premios Óscar, vistiendo a cantantes, actrices y figuras del entretenimiento que buscan destacar con looks únicos.

La presencia de diseñadores mexicanos en los Premios Óscar todavía es menor frente a las grandes casas de moda internacionales, pero cada año el talento latino gana mayor visibilidad.

Francisco Cancino y Yakampot, moda mexicana con identidad

Uno de los nombres que ha representado al diseño nacional en eventos internacionales es Francisco Cancino, fundador de la marca Yakampot, conocida por reinterpretar técnicas artesanales mexicanas dentro de la moda contemporánea.

Natalia Lafourcade llega a la
Natalia Lafourcade llega a la alfombra roja de los Academy Awards 2018 en un vestido negro del diseñador mexicano Francisco Cancino. Foto: X, @ELLEMexico

Las creaciones del diseñador han sido utilizadas por artistas mexicanos durante la temporada de premios. Un ejemplo destacado es la cantante Natalia Lafourcade, quien ha llevado diseños de Yakampot en eventos relacionados con la industria cinematográfica y musical.

La propuesta de Cancino se caracteriza por integrar bordados tradicionales, textiles mexicanos y siluetas modernas, elementos que han permitido que su marca gane reconocimiento en escenarios internacionales donde la moda suele estar dominada por firmas europeas.

Patricio Campillo, el diseñador mexicano que gana terreno internacional

Otro nombre que ha comenzado a destacar es el de Patricio Campillo, considerado uno de los diseñadores mexicanos emergentes con mayor proyección internacional.

Oscar Isaac junto a Guillermo
Oscar Isaac junto a Guillermo del Toro y Jacob Elordi en Venecia, vestidos por Patricio Campillo. Foto: Especial

Sus diseños, que combinan elegancia con una estética contemporánea, han sido utilizados en distintas alfombras rojas y eventos de alto perfil en la industria del entretenimiento. Campillo ha logrado posicionarse como uno de los talentos latinoamericanos que buscan abrir espacio para la moda mexicana en escenarios globales.

Su trabajo suele apostar por líneas limpias, sastrería moderna y una reinterpretación del estilo latino dentro del contexto de la moda internacional.

Willy Chavarria y la influencia mexicana en Hollywood

El diseñador mexicoestadounidense Willy Chavarria también se ha convertido en una figura influyente dentro de la moda en Estados Unidos.

Willy Chavarría desfiló como pachuco
Willy Chavarría desfiló como pachuco en la Met Gala 2025. Foto: Especial

Su marca ha ganado reconocimiento en Hollywood por su propuesta estética que mezcla la sastrería clásica con referencias a la cultura chicana y latina. Gracias a ello, sus piezas han sido utilizadas por celebridades en eventos importantes del entretenimiento, incluidas alfombras rojas.

Chavarria ha sido reconocido además por llevar una narrativa cultural a sus colecciones, posicionando la identidad latina dentro de la moda internacional.

Mayes C. Rubeo detrás del vestuario de Hollywood

Aunque su trabajo no se centra en la alfombra roja, la diseñadora mexicana Mayes C. Rubeo es una de las figuras más influyentes del país en la industria cinematográfica.

Mayes C. Rubeo ha destacado
Mayes C. Rubeo ha destacado como diseñadora de vestuario en Avatar (2009), Apocalypto (2006), Thor: Ragnarok (2017) y Jojo Rabbit (2019), siendo nominada al Óscar por esta última.

Rubeo ha sido nominada al Óscar por su trabajo en diseño de vestuario y ha participado en producciones internacionales de gran escala. Su trayectoria demuestra la creciente presencia de talento mexicano en los distintos ámbitos del cine, desde el vestuario de las películas hasta la moda que rodea a los grandes eventos.

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