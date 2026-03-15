México

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

El cantautor reconoció que el incidente le dejó una fuerte reflexión sobre la vida

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El periodista Carlos Jiménez compartió
El periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del operativo de seguridad que permitió evacuar a los cantantes luego de quedar en medio de un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas (Nodal / Facebook / Carlos Jiménez / X)

El cantante Christian Nodal confirmó que él y su esposa, Ángela Aguilar, estuvieron en medio de un tiroteo ocurrido en Zacatecas, luego de que se difundieran versiones sobre un operativo policial cerca del rancho de la familia Aguilar en febrero pasado.

Tras su presentación en la Feria de Texcoco la noche del sábado, el intérprete habló públicamente del episodio y reconoció que el incidente le dejó una fuerte reflexión sobre la vida.

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón y, bueno, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más”, declaró el artista.

El momento del tiroteo

De acuerdo con el relato del propio Nodal, el enfrentamiento armado ocurrió cuando él y Ángela Aguilar transitaban por una carretera cercana al rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

En ese momento se desarrollaba un operativo de fuerzas estatales contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El cantante recordó qué pensamientos cruzaron por su cabeza en esos momentos. “Pues (suspira) no sé, mi esposa... Tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso. No sé, la verdad que no sé, simplemente mucho miedo y más estar a salvo”, expresó.

Según explicó, la reacción de su equipo de seguridad fue clave para evitar una tragedia. “Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió bien”, afirmó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas, confirmó el fiscal estatal, quien descartó que la pareja haya sido blanco directo de la agresión. (Redes sociales)

Autoridades descartan ataque directo

A mediados de febrero, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la pareja quedó en medio del enfrentamiento, aunque subrayó que la agresión no estuvo dirigida contra ellos.

El funcionario explicó que el operativo ocurrió en la carretera federal 54, cerca del municipio de Tabasco, Zacatecas, donde fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al CJNG, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza del grupo criminal en la zona.

Tras percatarse del tiroteo, Nodal y Aguilar regresaron al rancho familiar para resguardarse. Más tarde recibieron apoyo de la policía estatal para trasladarse al aeropuerto y viajar a Ciudad de México.

(IG: @cazzu // @nodal)
(IG: @cazzu // @nodal)

Un episodio que marcó al cantante

Aunque el incidente no dejó heridos entre los artistas ni daños a sus vehículos, el episodio generó gran impacto entre sus seguidores y volvió a colocar el tema de la seguridad en carreteras del país en el debate público. Para Nodal, la experiencia reforzó su visión sobre la vida.

En otro eje central en su vida, Nodal confirmó que su defensa legal busca llegar a acuerdos con su expareja, Cazzu, para limitar la exposición pública de su hija en común: “Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, señaló.

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