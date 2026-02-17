¿Iban en shock? Fiscal revela cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal vivieron la balacera en Zacatecas

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas, confirmó el fiscal estatal, quien descartó que la pareja haya sido blanco directo de la agresión. (Redes sociales)

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron quienes quedaron en medio de un fuego cruzado durante un operativo policial en Zacatecas cuando salían del rancho El Soyate, confirmó el fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, quien aclaró que la agresión no estuvo dirigida contra la pareja, que ambos resultaron ilesos y que Pepe Aguilar no estaba ahí en ese momento.

¿Cómo fue el ataque?

La tarde del jueves 12 de febrero, fuerzas estatales detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un tramo de la carretera federal 54, cerca del rancho de la familia Aguilar.

El incidente ocurrió la tarde del 12 de febrero. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

Entre los aprehendidos se encontraba Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza del CJNG en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Según explicó el fiscal Camacho Osnaya en entrevista con el programa Ventaneando, la captura de este grupo desató una reacción violenta de sicarios, quienes atacaron a los agentes con armas de fuego y explosivos.

El enfrentamiento se produjo justo cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal transitaban por la zona en compañía de su equipo de seguridad. El fiscal relató que la pareja, al percatarse del tiroteo, optó por regresar de inmediato y buscar refugio en la casa principal de Pepe Aguilar, ubicada a pocos kilómetros del lugar.

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, señaló el funcionario.

Las autoridades estatales rechazaron la versión de un ataque directo o intento de secuestro contra los artistas. El propio fiscal subrayó que “la agresión no fue en contra de ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada, incluso los vehículos de ellos no sufrieron ninguna agresión, pero sí solicitaron el apoyo a las autoridades”.

Los ayudaron a salir del sitio

La pareja fue auxiliada y escoltada para salir del estado. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Según contó el fiscal, el reporte oficial de la familia Aguilar fue recibido a las 17:52 horas, minutos después de que se desató el fuego cruzado.

Luego de refugiarse en la residencia familiar, Ángela Aguilar y Christian Nodal recibieron apoyo de la policía estatal para ser evacuados hacia el aeropuerto, desde donde partieron a la Ciudad de México en sus propios vehículos.

El fiscal Camacho Osnaya detalló que la evacuación se realizó por vía terrestre, no en helicóptero, y que el acompañamiento policial se mantuvo hasta salir de Villanueva. Más adelante, el resguardo fue menos intenso hasta llegar al aeropuerto.

La logística del traslado fue precisa: la pareja y su equipo habrían salido del refugio en El Pitayo, Tayahua, alrededor de las 20:10 u 20:20, y llegaron al aeropuerto cerca de las 22:00 horas, donde tenían programado su vuelo.

El fiscal insistió en que los artistas no mostraron signos de alteración emocional ni requirieron atención especial tras el suceso. “No iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa”, puntualizó.

El hijo de Antonio Aguilar desmintió el supuesto ataque al convoy donde viajaban. (Prensa Los Aguilar)

En el vehículo solo viajaban Ángela, Nodal y su equipo de seguridad; ningún otro integrante directo de la familia Aguilar iba con ellos

El despliegue policial en la zona continuó horas después del enfrentamiento. El asfalto de la carretera resultó dañado por la detonación de un explosivo dirigido a la policía estatal.

Luego del ataque, el equipo de comunicación de Pepe Aguilar desmintió versiones que señalaban un ataque dirigido contra su familia. El cantante aclaró que se encontraba en la Ciudad de México durante el incidente y que sus familiares estaban a salvo.

El secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Murgüerza, reiteró que la agresión fue dirigida exclusivamente contra la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y que ninguna persona ajena a la corporación policial resultó herida.

Cabe apuntar que ese mismo día, antes del ataque, Ángela Aguilar subió a su Instagram una historia en donde se veía la carretera y decía que ya se iba de El Soyate con la canción de su abuelo “Ya me voy de mi tierra”, sin embargo, luego de los hechos la eliminó.