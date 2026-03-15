México

Nodal confirma que busca frenar exposición de su hija a través de demanda que maniataría a Cazzu

Las tensiones entre los cantantes resurgieron en febrero de 2026, tras el lanzamiento de la canción “Rosita”, donde una alusión a su relación derivó en ataques mutuos

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Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

Christian Nodal busca maniatar legalmente a su expareja, la cantante argentina Cazzu, para que no exponga públicamente a su hija en común, especialmente bajo contextos ajenos a su dinámica de convivencia.

El matutino Sale el Sol presentó un adelanto de una entrevista con el cantautor sonorense tras su presentación del sábado en la Feria de Texcoco, Estado de México. Durante un encuentro con reporteros, Nodal habló sobre las recientes tensiones con su expareja, quien, en repudio a ser aludida en la canción “Rosita” del Rauw Alejandro, lo señaló públicamente de abandono.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, indicó.

Las expresiones de Christian Nodal se alinean a un reclamo público contra su expareja. En febrero pasado, la sudamericana compartió un extenso texto contra el machismo de la industria musical que representa la canción “Rosita”, compuesta por Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO, cuya letra falta de originalidad minimiza su rol como madre soltera.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono”, escribió Cazzu, en clara alusión al padre de su hija.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Nodal lamentó que la menor fuera involucrada en un tema que, sostuvo, no le correspondía: “Si esta situación está afectando a mi hija, ni mi teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol”.

Internautas han creado la Ley
Internautas han creado la Ley Cazzu. (Captura de pantalla)

Las implicaciones legales del caso Nodal VS Cazzu

No es la primera vez que el cantautor sostiene que negocia con Cazzu una dinámica que le permita convivir más tiempo con su hija, quien radica en Argentina.

Sin embargo, la llamada “Nena Trampa” ha negado categóricamente que se oponga a las convivencias. A finales de 2025, durante una visita a Ciudad de México, aseguró que si estas reuniones no se han dado, es porque así lo ha determinado su expareja.

El proceso legal activo entre Nodal y Cazzu recientemente trascendió la discusión pública. La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una iniciativa de ley que busca impedir que padres ausentes o deudores alimentarios puedan bloquear trámites esenciales para la movilidad y el bienestar de sus hijos.

Dicha propuesta, aludida en redes sociales como “Ley Cazzu”, busca reformar el artículo cuarto de la Constitución mexicana para garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes prevalezca por encima del veto de uno de los progenitores en situaciones de abandono parental o incumplimiento de obligaciones.

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