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Metrobús CDMX: horario especial y cierres en Línea 7 por día festivo y evento deportivo

Opera con restricciones desde temprano; el resto de la red mantiene servicio regular

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(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Este domingo 15 de marzo, el sistema Metrobús de la Ciudad de México aplicará modificaciones en su operación debido a una carrera deportiva y al evento masivo en el Zócalo capitalino, donde miles de personas buscarán romper el Récord Guinness de la clase de fútbol más grande del mundo. Los usuarios deberán planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.

Línea 7: sin servicio parcial desde las 5:00 de la mañana

La afectación más importante del día recae sobre la Línea 7. De acuerdo con el aviso oficial del Metrobús, el tramo comprendido entre las estaciones Campo Marte y París operará sin servicio desde las 05:00 hasta las 08:30 horas, debido a una carrera deportiva que ocupará parte del corredor vial por donde transita esta línea.

Durante ese período, la Línea 7 únicamente prestará servicio en el tramo entre las estaciones Amajac e Indios Verdes, por lo que quienes necesiten desplazarse hacia o desde la zona de Reforma y Polanco deberán buscar alternativas de transporte durante esas horas. A partir de las 8:30, el servicio quedará sujeto a las condiciones viales prevalecientes en la zona.

Ya entrada la mañana, con motivo del evento en el Zócalo, la Línea 7 registra afectaciones adicionales en el tramo París–Alameda Tacubaya, clasificadas por el propio sistema como eventos temporales. Los usuarios que busquen acercarse al Centro Histórico en transporte público deberán considerar estas restricciones al momento de planear su ruta.

El resto de la red, sin afectaciones

Las buenas noticias para la mayoría de los capitalinos es que las Líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del Metrobús reportan servicio regular este domingo, sin estaciones afectadas. La única excepción adicional es la Línea 6, que presenta retrasos en toda la línea completa debido a ajustes operativos, aunque sin interrupciones totales de servicio.

Recomendaciones para los usuarios

Quienes planeen asistir al evento en el Zócalo o simplemente transitar por la ciudad este domingo deben tomar en cuenta que las afectaciones en la Línea 7 inician desde muy temprano, antes del amanecer. Lo más recomendable es consultar en tiempo real el estado del servicio a través de los canales oficiales del Metrobús o la aplicación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y considerar rutas alternas como el Metro o la Red de Transporte de Pasajeros para llegar a su destino sin contratiempos.

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