Camarones a la mexicana: receta fácil, rica en proteínas y antioxidantes para una comida saludable

Los colores intensos y el toque picante de los camarones a la mexicana invitan a compartir en familia o entre amigos, especialmente en épocas de cuaresma o Semana Santa.
En muchas casas mexicanas, el platillo aparece recurentemente por su preparación rápida y el uso de productos frescos hacen que sea una elección ideal para quienes buscan sabor sin complicarse la vida.
Es una opción versátil, que se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una cena informal, acompañado de arroz blanco, tortillas o tostadas.
Receta de camarones a la mexicana
Se trata de un salteado de camarones frescos, limpios y cocidos en un sofrito de jitomate, cebolla y chile jalapeño. La mezcla se termina con cilantro fresco, logrando un plato jugoso, colorido y de textura firme, ideal para quienes disfrutan del marisco con un toque de picante y acidez natural.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 gr de camarones frescos, pelados y limpios
- 2 jitomates medianos
- ½ cebolla
- 1-2 chiles jalapeños
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Cilantro fresco picado (cantidad a gusto)
Cómo hacer camarones a la mexicana, paso a paso
- Pelar y limpiar bien los camarones, retirando vena y cabeza si corresponde.
- Picar el jitomate, la cebolla, los chiles y el ajo en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Saltear la cebolla y el ajo durante 2 minutos, sin que se doren.
- Agregar el chile picado y cocinar 1 minuto más, mezclando constantemente.
- Sumar el jitomate y cocinar 4-5 minutos, hasta que suelte jugo y tome color intenso.
- Incorporar los camarones y salpimentar. Cocinar por 3 a 5 minutos, hasta que los camarones se pongan rosados y firmes. Evitar que se cocinen de más para no endurecerlos.
- Apagar el fuego y añadir el cilantro fresco picado.
- Servir de inmediato, acompañando con arroz blanco, tortillas o tostadas.
Consejos técnicos:
- El punto de cocción del camarón es clave: apenas rosado, nunca seco.
- El sofrito no debe quedar seco, agregar un chorrito de agua si es necesario.
- El chile puede ajustarse según el gusto de los comensales.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 22 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los camarones cocidos pierden textura.