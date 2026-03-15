Camarones a la mexicana: receta fácil, rica en proteínas y antioxidantes para una comida saludable

La mezcla de sabores vivos y la rapidez de su preparación convierten a este clásico en una alternativa versátil y ligera

Los colores intensos y el toque picante de los camarones a la mexicana invitan a compartir en familia o entre amigos, especialmente en épocas de cuaresma o Semana Santa.

En muchas casas mexicanas, el platillo aparece recurentemente por su preparación rápida y el uso de productos frescos hacen que sea una elección ideal para quienes buscan sabor sin complicarse la vida.

Es una opción versátil, que se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una cena informal, acompañado de arroz blanco, tortillas o tostadas.

Esta receta tradicional es popular durante la Cuaresma o Semana Santa, gracias a su preparación rápida y el uso de productos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de camarones a la mexicana

Se trata de un salteado de camarones frescos, limpios y cocidos en un sofrito de jitomate, cebolla y chile jalapeño. La mezcla se termina con cilantro fresco, logrando un plato jugoso, colorido y de textura firme, ideal para quienes disfrutan del marisco con un toque de picante y acidez natural.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de camarones frescos, pelados y limpios
  2. 2 jitomates medianos
  3. ½ cebolla
  4. 1-2 chiles jalapeños
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 cucharadas de aceite vegetal
  7. Sal a gusto
  8. Pimienta a gusto
  9. Cilantro fresco picado (cantidad a gusto)

Cómo hacer camarones a la mexicana, paso a paso

  1. Pelar y limpiar bien los camarones, retirando vena y cabeza si corresponde.
  2. Picar el jitomate, la cebolla, los chiles y el ajo en cubos pequeños.
  3. Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  4. Saltear la cebolla y el ajo durante 2 minutos, sin que se doren.
  5. Agregar el chile picado y cocinar 1 minuto más, mezclando constantemente.
  6. Sumar el jitomate y cocinar 4-5 minutos, hasta que suelte jugo y tome color intenso.
  7. Incorporar los camarones y salpimentar. Cocinar por 3 a 5 minutos, hasta que los camarones se pongan rosados y firmes. Evitar que se cocinen de más para no endurecerlos.
  8. Apagar el fuego y añadir el cilantro fresco picado.
  9. Servir de inmediato, acompañando con arroz blanco, tortillas o tostadas.

Consejos técnicos:

  • El punto de cocción del camarón es clave: apenas rosado, nunca seco.
  • El sofrito no debe quedar seco, agregar un chorrito de agua si es necesario.
  • El chile puede ajustarse según el gusto de los comensales.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los camarones cocidos pierden textura.

RecetasCamaronesMariscosCuaresmaSemana SantaReceta MexicanaPlato RápidoPicanteCocina Fácilmexico-recetasmexico-noticias

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: Con goles de Charly Rodríguez e Ibáñez, Cruz Azul ya lo gana por 2 en el Olímpico Universitario

Sigue el minuto a minuto de la jornada 11 del Clausura 2026 en directo desde el Estadio Olímpico Universitario

Pumas vs Cruz Azul EN

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 14 de marzo

El sorteo de Chispazo se celebra dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de marzo

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 14 de marzo: se restablece la circulación sobre Calzada de Tlalpan

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Las lluvias y vientos provocan caída de árboles y afectan autos en la alcaldía Miguel Hidalgo

La jornada obligó al desplazamiento de brigadas de atención ante reportes de árboles y ramas derribadas que impactaron automóviles

Las lluvias y vientos provocan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: detienen en Tlaxcala al extorsionador “Comandante Callejas”

Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Detienen en Tlaxcala a “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Edomex por extorsión

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale: esposo de Karely

Ring Royale: esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame tras careo organizado por Poncho de Nigris

Camino a los Oscar 2026: estos son los 5 momentos donde los mexicanos hicieron historia en la premiación

Aracely Arámbula huye de la prensa tras cuestionamientos de su hijo Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel

Karely Ruiz y Marcel Mistral casi se agarran a golpes en evento de Poncho de Nigris, previo a Ring Royale

Oscars 2026: dónde ver las películas de los mexicanos nominados

DEPORTES

Pumas vs Cruz Azul EN

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: Con goles de Charly Rodríguez e Ibáñez, Cruz Azul ya lo gana por 2 en el Olímpico Universitario

Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez tras su lesión

El trofeo del Mundial continúa su gira y llega al Estadio BBVA de Monterrey

Chivas vence a Santos Laguna con doblete incluido de la ‘Hormiga’ González

Siguen las malas noticias para la Selección Mexicana: Julián Araujo se suma a la lista de lesionados