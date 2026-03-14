Aracely Arámbula huye de la prensa tras cuestionamientos de su hijo Miguel, fruto de su relación con Luis Miguel

La filtración de imágenes de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, despertó polémica sobre privacidad de menores en el espectáculo. (Fotos. Ventaneando/ Instagram)

La reciente exposición mediática de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, ha generado una ola de reacciones tras la transmisión de imágenes inéditas en el programa Ventaneando.

Recientemente, la cuenta de X “La tía Sandra” divulgó un momento clave en que la actriz fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México, donde se negó a dar declaraciones sobre la filtración.

“Corretean a Aracely Arámbula en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras ella huye de la prensa para no dar declaraciones. Hasta ahora, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema ni ha confirmado acciones legales", se lee en X.

Como era de esperarse, el momento se ha viralizado rápidamente, pues dejó clara la incomodidad de la actriz ante la repentina atención que enfrentan sus hijos.

Aracely Arámbula evitó responder a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México ante la viralización del caso. (Captura de pantalla)

La revelación en Ventaneando y el cambio de ciclo mediático

El programa conducido por Pati Chapoy presentó el 9 de marzo el material gráfico que rompió el anonimato de Miguel Gallego Arámbula. El periodista Ricardo Manjarrez resaltó que se trataba de “un secreto guardado por más de diecinueve años”.

Hasta ese día, no existían imágenes ni grandes detalles sobre la vida cotidiana del joven, resultado de una estrategia de resguardo mantenida por la actriz desde el nacimiento de sus hijos.

El hecho de que Miguel Gallego Arámbula haya cumplido 19 años el 1 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión, pues la mayoría de edad modificó el criterio familiar sobre la exposición pública

El programa Ventaneando rompió el anonimato de Miguel Gallego Arámbula tras 19 años de resguardo familiar y mediático.

Reacciones tras la filtración y el debate sobre los límites

Tras la difusión, la molestia de Aracely Arámbula no tardó en hacerse evidente. De acuerdo con el productor Omar Suárez, consultado por Roger MX Espectáculos, la actriz no habría recibido con agrado la publicación.

“Pues yo creo que, pues evidentemente siempre los ha cuidado y los ha cuidado durante muchos años. No creo que sea algo que le haya agradado mucho, porque cada quien sabe cómo maneja a sus hijos y cómo se maneja de manera personal”, comentó.

Asimismo, subrayó que, pese a ser hijos de dos intérpretes famosos, “no quiere decir que en este momento él se dedique a una labor artística”, y explicó: “Son gente muy poco acostumbrada a las cámaras“.

Omar Suárez, productor, recalcó el desagrado de Aracely Arámbula y la poca costumbre de Miguel ante las cámaras del espectáculo. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Un entorno laboral con reglas claras y el futuro de la privacidad familiar

En el ámbito profesional, Aracely Arámbula ha defendido normas estrictas para la protección de la imagen personal y de terceros. Durante la obra Perfume de Gardenia, el productor Omar Suárez detalló que existe una política clara.

“Si alguien quiere grabar algo, pida permiso. Y sí se hace, pero siempre con la licencia de todos”, explicó.

La difusión de las imágenes de Miguel Gallego Arámbula marca el fin de una etapa caracterizada por el anonimato y la protección férrea.