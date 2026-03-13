“Vamos tras ellos”: Harfuch revela en televisión de EEUU cuál es el siguiente paso contra el narco tras abatir a El Mencho

El secretario de Seguridad Pública, Omar Hamid García Harfuch, habló para medios estadounidenses sobre la captura de El Mencho (Facebook)

El reciente operativo militar que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha impulsado la proyección internacional de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El funcionario expuso detalles de esta acción durante una entrevista transmitida por Newsmax el 13 de marzo de 2026, donde resaltó la aplicación de una política de “cero impunidad” en la lucha contra el narco, un enfoque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El desarrollo del operativo fue descrito por García Harfuch como una maniobra ejecutada por el Ejército mexicano en cuestión de horas, articulada en tres componentes:

Terrestre, con participación de Fuerzas Especiales; aéreo, con el despliegue de seis helicópteros y personal especializado; y el soporte de aviones de la Fuerza Aérea, bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El siguiente paso contra el narco: Harfuch lo tiene claro

Las declaraciones del funcionario adquieren relevancia en el ámbito político al contradecir la versión de Donald Trump, quien se adjudicó la captura del líder del CJNG. (Infobae México / Jovani Pérez)

La reciente caída del líder del CJNG ha marcado el inicio de una nueva fase en la estrategia de seguridad federal en México: eliminar la base financiera y legal que sostiene a las organizaciones criminales.

Así lo reveló Harfuch en la entrevista con el periodista Jaeson Jones a través de Newsmax. El funcionario subrayó que el combate a la impunidad se ha convertido en una prioridad:

“Lo que más duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad… es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país”.

Cuando se le preguntó si las pesquisas se extenderán más allá de los capos, específicamente a quienes brindan respaldo financiero y legal a las redes criminales, García Harfuch fue contundente: la intención es actuar también contra estos operadores.

“Absolutamente, Jaeson, vamos a ir tras ellos”, respondió el secretario, dejando claro que la ofensiva no se limitará a los líderes visibles de los grupos delictivos, sino que abarcará a quienes facilitan sus operaciones desde las sombras.

Actualmente, las fuerzas de seguridad mantienen operativos en diversas regiones mexicanas, una medida que responde a la serie de ataques coordinados que, según el gabinete de seguridad, se atribuyen al grupo criminal en 20 estados del país.

El papel de Sheinbaum en la captura de El Mencho

La presidenta de México no dio la orden para capturar a El Mencho. REUTERS/Henry Romero/File Photo/File Photo

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que la detención de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez, y rechazó de manera explícita haber ordenado la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, actualmente las acciones contra delincuentes se fundamentan en procesos judiciales, no en instrucciones presidenciales o extralegales.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que la persecución y muerte de Oseguera Cervantes fue resultado de una investigación de varios meses, con apoyo de inteligencia proporcionado por Estados Unidos, aunque sin operaciones conjuntas.

Sheinbaum remarcó que, en el pasado, las autoridades federales ordenaban ejecuciones ilegales como parte de la estrategia de seguridad:

“No es un asunto de quién da la orden, a diferencia del pasado, son órdenes de aprehensión que emite un juez”.