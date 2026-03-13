Muerte de El Mencho proyecta a Harfuch en televisión de EEUU: así fue la presentación del secretario

En entrevista con NEWSMAX, Omar García Harfuch reafirmó que el operativo militar que derivó en el abatimiento de El Mencho fue planeado por la Sedena Cortesía NEWSMAX

Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a un medio estadounidense han resonado en círculos políticos y han dirigido la atención pública a la estrategia del gobierno mexicano contra el narcotráfico.

El funcionario habló sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante una conversación difundida por la cadena Newsmax.

Durante su participación, el funcionario subrayó que la operación militar que derivó en el abatimiento del líder criminal fue desarrollada por el Ejército mexicano en pocas horas: “Se realizó en tres componentes: un componente terrestre, donde iban también elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de Fuerzas Especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.

Harfuch subrayó que las acciones coordinadas representan la aplicación de una política de cero impunidad frente al narcotráfico.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”.

Aunque el segmento formaba parte de una cobertura más amplia de la cadena sobre temas de seguridad internacional, el fragmento donde se menciona al líder del CJNG se viralizó y colocó el nombre del funcionario entre las principales tendencias.

Omar García Harfuch, Jefe de Seguridad de México, detalla en entrevista exclusiva para Newsmax la operación para abatir al jefe del cártel 'El Mencho'. (Captura de pantalla / X)

Harfuch, una figura recurrente en medios y agencias de Estados Unidos

No es la primera vez que la figura de Omar García Harfuch destaca en la agenda mediática de Estados Unidos. En meses recientes, el funcionario ha sido mencionado por medios y autoridades estadounidenses como un actor clave en la cooperación bilateral en seguridad.

El diario The New York Times destacó previamente su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad, señalando que su papel ha contribuido a fortalecer el intercambio de inteligencia entre ambos países y a “apaciguar” las preocupaciones de Washington sobre la capacidad de México para enfrentar a los cárteles.

De acuerdo con ese reporte, la relación de trabajo con agencias estadounidenses ha permitido aumentar las detenciones de criminales buscados y la cooperación en extradiciones.

Funcionarios de alto nivel también han reconocido esa colaboración. Durante audiencias en el Congreso estadounidense, representantes de la Central Intelligence Agency y del Federal Bureau of Investigation destacaron los avances en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

En el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch se ha consolidado como uno de los funcionarios con mayor visibilidad pública en materia de seguridad. REUTERS/Henry Romero

Una figura central en la estrategia de seguridad

En el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch se ha consolidado como uno de los funcionarios con mayor visibilidad pública en materia de seguridad.

Los reportes sobre decomisos, detenciones y destrucción de laboratorios de drogas han sido utilizados por la administración federal para mostrar resultados en el combate a las organizaciones criminales.