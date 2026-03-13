México

Profepa presenta denuncia ante la FGR por daños ambientales a humedal en Nayarit

Luego de una inspección, la dependencia encontró varias irregularidades que estaban causando daños ambientales al ecosistema de mangle

Guardar
Denuncia Profepa obras ilegales y
Denuncia Profepa obras ilegales y derribo de mangle en humedal de San Blas. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños ambientales ocasionados en un ecosistema de humedal localizado en el Puerto de San Blas, en el estado de Nayarit.

La querella fue interpuesta el pasado 19 de febrero contra quien o quienes resulten responsables de realizar obras y actividades que habrían afectado de manera directa este entorno natural considerado de alta importancia ecológica.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, la denuncia surgió tras una visita de inspección realizada por personal de Profepa en la zona cercana al área conocida como la “U de Pescadores”. Durante el recorrido, los inspectores detectaron diversas alteraciones al ecosistema del humedal costero, entre ellas el derribo ilegal de mangle, una vegetación protegida debido a su papel fundamental en la estabilidad ambiental de las zonas costeras.

El mangle es reconocido por su capacidad para proteger las costas frente a fenómenos meteorológicos, además de contribuir a la regulación del clima y a la conservación de la biodiversidad. Por ello, su eliminación sin autorización representa una infracción a la legislación ambiental vigente y un impacto significativo para el equilibrio natural de estos ecosistemas.

Profepa destacó la importancia de
Profepa destacó la importancia de los manglares para el medio ambiente. Foto: (iStock)

Además del retiro ilegal de esta vegetación, durante la inspección también se constató el relleno de humedales con material pétreo. Esta práctica, según explicó la autoridad ambiental, altera de forma considerable las condiciones naturales del terreno, ya que modifica la dinámica del agua y afecta la función ecológica del humedal. Estos espacios cumplen un papel clave en la filtración y almacenamiento de agua, la captura de carbono y la protección de numerosas especies de flora y fauna que dependen de este tipo de hábitats para sobrevivir.

Los inspectores también identificaron la construcción de diversas obras de carácter inmobiliario en la zona. Algunas de estas edificaciones se encontraban en proceso de desarrollo, mientras que otras aparentemente ya habían sido concluidas.

Sin embargo, las autoridades señalaron que dichas construcciones no contaban con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta situación contraviene lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, la cual establece los lineamientos para la preservación, restauración y manejo de humedales costeros en zonas de manglar.

Profepa presenta denuncia penal por
Profepa presenta denuncia penal por daños a humedal en San Blas, Nayarit. Foto: (Profepa)

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa colocó sellos de clausura en los sitios donde se registró el derribo de vegetación de mangle y en las áreas donde se realizaban trabajos de relleno y construcción. Estas medidas buscan frenar cualquier actividad que continúe generando afectaciones en el ecosistema mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Como parte de las acciones legales, la dependencia federal determinó presentar una denuncia penal ante la FGR con el objetivo de que el Ministerio Público realice las indagatorias necesarias y determine, en su caso, las responsabilidades legales de quienes hayan participado en estas actividades.

Las autoridades ambientales recordaron que los humedales costeros y los manglares son ecosistemas estratégicos para el país, no solo por su riqueza natural, sino también por los servicios ambientales que ofrecen. Entre ellos destacan la protección de las costas ante tormentas y huracanes, el mantenimiento de la biodiversidad marina y su contribución a la mitigación del cambio climático.

Finalmente, la Profepa reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de actuar contra cualquier actividad que provoque la degradación de ecosistemas, particularmente aquellos que, como los humedales y manglares, tienen un valor ecológico fundamental.

Temas Relacionados

ProfepaNayaritHumedalManglaresFGRMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Información revelada por los periodistas Jesús Lemus Barajas y José Luis Montenegro sugiere que Laisha Michelle Oseguera González habría pactado con la DEA

Laisha Michelle Oseguera González, hija

Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

Tanto la actriz como Marco Chacón afirmaron que solo supieron de la existencia del testamento de Julián Figueroa, pero no participaron en su elaboración ni en los litigios relacionados

Maribel Guardia desmiente irregularidades en

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

El temblor sucedió a las 0:36 horas, a una distancia de 194 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.1 km

Chiapas registra sismo de magnitud

Detienen a presunto extorsionador de negocios en Iztacalco: cuenta con antecedentes delictivos

El sujeto cuenta con seis ingresos previos por delitos de robo, contra la salud y cohecho

Detienen a presunto extorsionador de

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Laisha Michelle Oseguera González, hija

Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Confirman 91 cuerpos hallados en fosa clandestina de “El Willy”: 62 de ellos fueron identificados

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia desmiente irregularidades en

Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

“Maravillosas, monstruosas”: todo sobre la exposición de mujeres en el cine de terror mexicano

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

DEPORTES

¿De qué murió Raúl Jiménez

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano