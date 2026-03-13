Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

Maribel Guardia exige a Imelda Garza Tuñón más de 2 millones de pesos por convivencia en su domicilio, según abogados (Infobae - Jovani Pérez)

El enfrentamiento legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón ha superado el año desde su inicio y ahora se adentra en un nuevo capítulo, con una exigencia que supera los 2 millones de pesos como indemnización por el periodo en que Garza Tuñón residió en el domicilio de Guardia.

La disputa, que también involucra a otros miembros de la familia Figueroa, mantiene el foco en la tutela y bienestar del menor José Julián. La información fue revelada por el equipo legal de Garza Tuñón en una entrevista con el programa De primera mano.

Según los cálculos presentados por los abogados de Imelda Garza Tuñón, la indemnización reclamada por Guardia utiliza como parámetro el “mínimo vital indispensable”, equivalente a 30 días de salario mínimo vigente por cada mes vivido en la casa.

El monto total que se solicita como compensación supera la barrera de los 2 millones de pesos, correspondiente al lapso comprendido desde el matrimonio de Garza Tuñón con Julián Figueroa hasta su salida de la vivienda.

El equipo legal de Imelda Garza Tuñón considera injustificada la reclamación financiera al tratarse de un acto familiar y de acogida (IG(/imetunon)

El origen legal de la disputa se remonta a enero de 2025, cuando Maribel Guardia interpuso una denuncia por violencia familiar contra su exnuera. El argumento expuesto fue la supuesta protección de su nieto, José Julián.

Desde entonces, el caso se ha traducido en cruzamientos de declaraciones y diversas acciones legales, entre ellas otra denuncia presentada por José Manuel Figueroa por supuesto daño moral y violencia familiar y mediática.

El reclamo judicial y la respuesta del equipo de Garza Tuñón

Los abogados de la actriz consideran que la solicitud de indemnización es injustificable en el contexto familiar. Declararon en De primera mano:

“Le está pidiendo una indemnización a partir de que Imelda la fecha llegó a vivir a su domicilio cuando se casó hasta la fecha en que sale de su domicilio (…) Se suponía que es una invitación a su hijo, a su esposa y al niño de ‘que vengan a vivir conmigo’, se supone que es una cosa incondicional (…) Siendo una situación de familia en el que se estaría procurando al hijo, nieto y a la nuera un ambiente, resulta aberrante que hoy demande”.

La suma solicitada por Maribel Guardia como indemnización se calcula con base en el mínimo vital equivalente a 30 días de salario mínimo por mes (IG: @julian_f.f)

Además, el equipo legal calificó como una paradoja que se exija una compensación económica cuando la convivencia en la vivienda se consideró originalmente como un acto familiar, en beneficio mutuo de hijo, nieto y nuera.

Custodia de José Julián: trece recursos y la entrega definitiva a Garza Tuñón

Durante el último año, Maribel Guardia ha intentado obtener la guarda y custodia de su nieto, José Julián, en 13 ocasiones. Según explicó uno de los abogados de Garza Tuñón en De primera mano, inicialmente fueron desechadas cinco controversias familiares sobre la custodia, tras lo cual los representantes de Guardia interpusieron dos recursos de apelación que también fueron rechazados.

Tras un año de disputas legales, la custodia de José Julián fue otorgada en definitiva a Imelda Garza Tuñón el 28 de febrero pasado

Posteriormente, presentaron quejas y hasta tres juicios de amparo, ya todos desechados.

Un integrante del equipo legal de Garza Tuñón precisó que, después de un año de litigio, la custodia del menor le fue otorgada el 28 de febrero, subrayando que el niño está perfectamente en su escuela, desarrollándose y en ambiente de amor.

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, con ramificaciones familiares y mediáticas, permanece abierto y suma nuevas dimensiones patrimoniales y de custodia mientras ambos equipos legales defienden sus posiciones ante las autoridades.