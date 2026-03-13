“Maravillosas, monstruosas”: todo sobre la exposición de mujeres en el cine de terror mexicano

La muestra recorre el legado de mujeres que han encarnado vampiras, brujas y científicas en el cine mexicano de terror. (@cultura_mx)

La exposición “Maravillosas, monstruosas. Cuatro décadas de terror en el cine” coloca en el centro a las mujeres que han protagonizado el miedo, la transgresión y la fascinación en el cine de terror mexicano. Esta muestra, compuesta por 27 imágenes, se exhibe en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México y permite recorrer las distintas formas en las que el género ha representado a las mujeres: desde vampiresas y brujas hasta víctimas y portadoras de saberes ocultos.

Del gótico nacional a la serie B: un recorrido por el miedo

El cine de terror mexicano ha navegado por escenarios diversos: casonas porfiristas habitadas por espectros, luchadores enfrentando lo desconocido, blasfemias que alternan entre la inocencia y la oscuridad. Las mujeres han estado presentes en cada uno de estos espacios, ocupando papeles centrales como vampiras, fantasmas, científicas y víctimas de fuerzas sobrenaturales o de experimentos fuera de control. La muestra reúne imágenes icónicas de películas que marcaron distintas etapas del género.

La exposición pone en primer plano a las mujeres que han sido protagonistas y villanas en las películas de terror mexicanas, resaltando su impacto en la cultura popular. (@cultura_mx)

Protagonistas de pesadillas y enigmas

La exposición, organizada por el Acervo Imcine y el Centro de la Imagen, destaca la versatilidad de las actrices que han dado vida a figuras que oscilan entre lo maravilloso y lo monstruoso. Las fotografías seleccionadas luego de un trabajo de archivo, muestran a mujeres en distintos registros: algunas encarnan el mal absoluto, otras revelan poder y autonomía, y varias encabezan relatos donde la ciencia y lo oculto se cruzan. La selección de títulos abarca más de cuarenta años de cine, permitiendo observar la evolución de los arquetipos femeninos y el modo en que el terror los volvió complejos y ambiguos.

La muestra estará abierta al público hasta el 26 de abril de 2026, con entrada gratuita, en la Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico. El recorrido plantea preguntas sobre la representación de la mujer en el cine de terror nacional y su influencia en la cultura popular. El archivo fotográfico del IMCINE sirve como testimonio de una tradición donde lo femenino ha sido fuente de misterio, inquietud y asombro.

La exposición reúne cuatro décadas de personajes femeninos en el terror mexicano, destacando figuras como Tina Romero, Carmen Montejo y Elvira Quintana. (@cultura_mx)

Actrices del cine de terror mexicano

Tina Romero interpretó a la protagonista de “Alucarda, la hija de las tinieblas”, creando una figura inquietante y recordada por su fuerza en pantalla. Carmen Montejo participó en “El Vampiro”, donde su presencia contribuyó al clima de tensión y suspenso. Rossy Mendoza aportó carisma en “Capulina contra los vampiros”, combinando el género con el humor. Rosita Arenas dejó su sello en “La momia”, mientras que Elvira Quintana se lució en “Muñecos infernales”, consolidando una galería de personajes que trascendieron el género y se convirtieron en íconos de la cinematografía nacional.