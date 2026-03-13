México

“Maravillosas, monstruosas”: todo sobre la exposición de mujeres en el cine de terror mexicano

La muestra recorre el legado de mujeres que han encarnado vampiras, brujas y científicas en el cine mexicano de terror

Guardar
La muestra recorre el legado
La muestra recorre el legado de mujeres que han encarnado vampiras, brujas y científicas en el cine mexicano de terror. (@cultura_mx)

La exposición “Maravillosas, monstruosas. Cuatro décadas de terror en el cine” coloca en el centro a las mujeres que han protagonizado el miedo, la transgresión y la fascinación en el cine de terror mexicano. Esta muestra, compuesta por 27 imágenes, se exhibe en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México y permite recorrer las distintas formas en las que el género ha representado a las mujeres: desde vampiresas y brujas hasta víctimas y portadoras de saberes ocultos.

Del gótico nacional a la serie B: un recorrido por el miedo

El cine de terror mexicano ha navegado por escenarios diversos: casonas porfiristas habitadas por espectros, luchadores enfrentando lo desconocido, blasfemias que alternan entre la inocencia y la oscuridad. Las mujeres han estado presentes en cada uno de estos espacios, ocupando papeles centrales como vampiras, fantasmas, científicas y víctimas de fuerzas sobrenaturales o de experimentos fuera de control. La muestra reúne imágenes icónicas de películas que marcaron distintas etapas del género.

La exposición pone en primer
La exposición pone en primer plano a las mujeres que han sido protagonistas y villanas en las películas de terror mexicanas, resaltando su impacto en la cultura popular. (@cultura_mx)

Protagonistas de pesadillas y enigmas

La exposición, organizada por el Acervo Imcine y el Centro de la Imagen, destaca la versatilidad de las actrices que han dado vida a figuras que oscilan entre lo maravilloso y lo monstruoso. Las fotografías seleccionadas luego de un trabajo de archivo, muestran a mujeres en distintos registros: algunas encarnan el mal absoluto, otras revelan poder y autonomía, y varias encabezan relatos donde la ciencia y lo oculto se cruzan. La selección de títulos abarca más de cuarenta años de cine, permitiendo observar la evolución de los arquetipos femeninos y el modo en que el terror los volvió complejos y ambiguos.

La muestra estará abierta al público hasta el 26 de abril de 2026, con entrada gratuita, en la Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico. El recorrido plantea preguntas sobre la representación de la mujer en el cine de terror nacional y su influencia en la cultura popular. El archivo fotográfico del IMCINE sirve como testimonio de una tradición donde lo femenino ha sido fuente de misterio, inquietud y asombro.

La exposición reúne cuatro décadas
La exposición reúne cuatro décadas de personajes femeninos en el terror mexicano, destacando figuras como Tina Romero, Carmen Montejo y Elvira Quintana. (@cultura_mx)

Actrices del cine de terror mexicano

Tina Romero interpretó a la protagonista de “Alucarda, la hija de las tinieblas”, creando una figura inquietante y recordada por su fuerza en pantalla. Carmen Montejo participó en “El Vampiro”, donde su presencia contribuyó al clima de tensión y suspenso. Rossy Mendoza aportó carisma en “Capulina contra los vampiros”, combinando el género con el humor. Rosita Arenas dejó su sello en “La momia”, mientras que Elvira Quintana se lució en “Muñecos infernales”, consolidando una galería de personajes que trascendieron el género y se convirtieron en íconos de la cinematografía nacional.

Temas Relacionados

cine mexicanoIMCINECentro de la ImagenCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Raúl Jiménez Vega, padre del delantero mexicano Raúl Jiménez, murió a los 62 años en Hidalgo

¿De qué murió Raúl Jiménez

Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

Raúl Jiménez Vega falleció a los 62 años tras enfrentar complicaciones de salud

Papá de Raúl Jiménez soñaba

Clara Brugada anuncia la creación de la Secretaría del Deporte en CDMX y lanza 119 acciones rumbo al Mundial 2026

Con símbolos como Quetzalcóatl y el ajolote, la identidad del proyecto pretende destacar la herencia cultural y deportiva de la capital

Clara Brugada anuncia la creación

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

La emoción por el regreso HUNTR/X invadió a sus seguidores tras el anuncio oficial de su secuela, que promete nuevas historias, más música y sorpresas

Las guerreras K-pop 2: fans

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

El exgoleador dejó claro que la Selección Mexicana tiene a la afición en duda entre lesiones justo cuando el debut en la Copa Mundial 2026 está cercano

Zague lanza dura crítica a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU felicita a

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

Operativo de seguridad en Cajeme, Sonora, desata balacera: reportan detención de criminales fuertemente armados

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Las guerreras K-pop 2: fans

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

El diablo viste a la moda 2: revelan en México nuevo póster oficial a poco más de un mes de su estreno

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

DEPORTES

¿De qué murió Raúl Jiménez

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega, papá del delantero del Fulham y la Selección Mexicana?

Papá de Raúl Jiménez soñaba con verlo anotar en el Mundial 2026: “Es algo que nos falta”

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano