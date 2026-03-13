Ladrones reventaron cristales del Sanborns en Plaza Patriotismo de la alcaldía Benito Juárez

Testigos grabaron el momento en que uno de los presuntos delincuentes se tropezó en su escape. Crédito: X - @MrElDiablo8

La tarde de este jueves 12 de marzo, varios sujetos irrumpieron en una sucursal de la cadena Sanborns ubicada en la Plaza Metrópoli Patriotismo, alcaldía Benito Juárez, y rompieron cristales de las vitrinas de exhibición para sustraer diversos objetos de valor, entre los que se encontrarían teléfonos celulares.

El hecho, ocurrido cerca de las 4 de la tarde según videos de las cámaras de vigilancia de la plaza, fue reportado en un principio por testigos, quienes grabaron el movimiento inusual en el centro comercial.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó el incidente.

De acuerdo con el comunicado de la SSC, los asaltantes huyeron del lugar con el botín dentro de maletas y abordaron dos motocicletas para escapar.

Robo a tienda departamental y operativo policial

El incidente ocurrió cerca de la intersección de avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos.

Según el informe policiaco, personal de la SSC acudió a la tienda tras recibir el reporte del atraco y entrevistó al gerente del establecimiento, quien confirmó que los delincuentes rompieron los vidrios y tomaron varios dispositivos electrónicos.

La SSC informó que “tres sujetos ingresaron, rompieron los cristales de la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos, tomaron varios teléfonos celulares y emprendieron la huida”.

Además, la SSC indicó que recomendaron al gerente de la tienda Sanborns realizar la denuncia formal ante la autoridad ministerial correspondiente.

Las autoridades señalaron que ya se revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

Según información preliminar, no se reportan personas detenidas hasta el momento.

En redes sociales circulan imágenes que muestran a los presuntos responsables saliendo del lugar con las maletas donde habrían ocultado los artículos robados.

La SSC reiteró que mantiene labores de análisis y seguimiento para dar con los presuntos responsables y recuperar los objetos sustraídos.

Los videos del atraco

Testigos documentaron el momento en que uno de los asaltantes se resbala durante su huida. Crédito: X - @MrElDiablo8

El periodista de nota roja, Jorge Becerril, compartió dos videos relacionados con el robo en el Sanborns en su cuenta de X (antes Twitter).

En uno de los materiales, grabado por un testigo, se observa como un hombre con sudadera blanca y negra se resbala al momento de huir del sitio con lo que parecen ser vidrios en el suelo. Además, en la grabación aparece una mujer que se desempeña como guardia de seguridad privada, quien no pudo hacer mucho al respecto porque el presunto delincuente tomó ventaja corriendo.

Además, hay otro video que revelaría el momento del escape al exterior de la plaza. La cámara de videovigilancia marca las 4:02 de la tarde cuando los delincuentes transitan por las calles capitalinas. El sujeto de sudadera blanca con negro parece estar presente en la grabación

Estos serían los ladrones del Sanborns ubicado en la plaza Metrópoli Patriotismo. Crédito: X - @MrElDiablo8

En video se observa a 4 personas usando mochilas y vestimenta similares, las cuales caminan a paso apresurado, sin embargo las autoridades únicamente señalaron a tres presuntos delincuentes.

Hasta el momento no han informado detenciones, únicamente han señalado que se atendió la emergencia.