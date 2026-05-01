México

Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan Senderos Seguros en Chalco para proteger a estudiantes y mujeres

Este programa suma 200 kilómetros intervenidos y beneficia a más de 3 millones de personas en el oriente del Edomex

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Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente Edomex
Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente (Gob. Edomex)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, realizaron un recorrido de supervisión en la colonia Casco de San Juan, en el municipio de Chalco, como parte del programa Senderos Seguros “Camina libre, camina segura”, una estrategia enfocada en mejorar la seguridad y movilidad en zonas de alto tránsito peatonal.

Durante la visita, ambas mandatarias caminaron por la calle Insurgentes, una de las vialidades intervenidas dentro de este esquema, que busca garantizar trayectos más seguros para mujeres, estudiantes y usuarios del transporte público.

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La iniciativa contempla acciones como la instalación de luminarias, rehabilitación de banquetas, mejoramiento del entorno urbano y fortalecimiento de la presencia de seguridad.

Se han mejorado 148 espacios

Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente Edomex
Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente (Gob. Edomex)

El programa Senderos Seguros forma parte del Plan Integral Oriente del Estado de México, una política pública que tiene como objetivo reducir la incidencia delictiva y mejorar la calidad de vida en municipios con alta densidad poblacional.

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De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento se han intervenido 200 kilómetros distribuidos en 148 senderos, beneficiando a más de tres millones de habitantes.

La inversión destinada a este proyecto asciende a cerca de 600 millones de pesos, lo que ha permitido transformar espacios públicos que anteriormente presentaban condiciones de abandono o inseguridad. En este contexto, las autoridades destacaron la importancia de recuperar calles y avenidas para garantizar el derecho de la ciudadanía a transitar de manera segura.

Renovación de 11 corredores urbanos de Chalco

Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente Edomex
Sendero Seguro Chalco Claudia Sheinbaum Delfina Gómez Zona Oriente (Gob. Edomex)

En el municipio de Chalco, uno de los puntos clave de esta estrategia, se han rehabilitado 20 kilómetros de senderos a través de 11 corredores urbanos.

Entre las vialidades intervenidas destacan avenida Morelos, bulevar Los Héroes, avenida Las Torres, así como diversas calles ubicadas en zonas habitacionales y escolares.

Estas acciones han sido diseñadas con un enfoque prioritario en la prevención de la violencia de género, ya que muchas de las rutas intervenidas son utilizadas diariamente por mujeres y jóvenes estudiantes.

La mejora en iluminación y visibilidad, junto con la presencia policial, busca inhibir conductas delictivas y generar mayor confianza entre la población.

Durante el recorrido, tanto Sheinbaum como Gómez Álvarez subrayaron que este tipo de proyectos no solo atienden la seguridad, sino también contribuyen al desarrollo urbano sostenible. La rehabilitación de banquetas y espacios públicos fomenta la movilidad peatonal y promueve entornos más ordenados y accesibles.

Asimismo, se destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para la implementación del programa. La colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales ha permitido avanzar de manera más eficiente en la ejecución de obras y en la atención de las necesidades de la ciudadanía.

Vecinos de la zona escolar del Casco de San Juan reconocieron los cambios en su entorno, señalando que la mejora en iluminación y la presencia de elementos de seguridad han contribuido a que se sientan más tranquilos al transitar por estas calles, especialmente durante horarios nocturnos.

El programa Senderos Seguros continuará expandiéndose en otras zonas del oriente del Estado de México, con el objetivo de consolidar una red de caminos seguros que conecten comunidades, escuelas y centros de transporte, fortaleciendo así la seguridad y el bienestar de millones de personas.

Con estas acciones, el gobierno federal y estatal buscan avanzar en la construcción de espacios públicos más seguros, incluyentes y funcionales, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la movilidad sin temor.

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