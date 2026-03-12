Sergio Mayer sobre su licencia como diputado para entrar a LCDLF: “Hice las cosas con ética”

El actor Sergio Mayer aseguró que actuó con transparencia y respeto a la ley tras solicitar licencia a su cargo como diputado federal para participar en el reality show. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La eliminación de Sergio Mayer, actor y diputado federal con licencia, de La Casa de los Famosos el 9 de marzo, detonó una controversia en el ámbito político y mediático mexicano. El ex Garibaldi dejó el popular reality show de Telemundo tras convertirse en el tercer expulsado, situación que marcó el cierre de su breve estancia como habitante sorpresa del programa.

Tras su eliminación, ofreció declaraciones para aclarar las circunstancias de su salida y responder a las especulaciones sobre su permanencia en el juego. “Me hubiera encantado como a todos tener una mayor estadía y continuidad, a eso entramos todos, pero me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara; así es mi juego, lo asumo y lo confronto“, explicó.

El ex Garibaldi afirmó que retomará sus actividades legislativas la próxima semana y se mostró dispuesto a someterse a cualquier proceso interno de Morena. (Infobae México / Jovani Pérez)

El ingreso de Mayer al reality coincidió con la licencia indefinida que solicitó a la Cámara de Diputados, medida que fue objeto de amplio debate. La decisión generó cuestionamientos entre integrantes del Partido Regenaración Nacional (Morena) y usuarios en redes sociales, quienes señalaron la exposición mediática del legislador frente a la agenda política nacional. Durante su permanencia en el programa, el actor sostuvo que actuó conforme a la ley y en transparencia con su partido. “Yo en este momento soy diputado con licencia. Ya regreso a mis actividades la próxima semana, ese fue mi compromiso, también con mi partido yo pedí licencia, avisé”, declaró en entrevista para En casa con Telemundo.

El 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) determinó la suspensión provisional de los derechos partidistas de Mayer Bretón, tras considerar que su participación en el reality show afectó la imagen del partido. En el expediente CNHJ-CM-068/2026, el órgano interno expone que la conducta del diputado podría contravenir los lineamientos éticos y estatutarios de Morena. Ante esta resolución, Mayer manifestó disposición para enfrentar cualquier proceso interno. “Si ellos consideran que tengo que pasar un juicio de honor y justicia así lo haré; si ellos consideran que tenemos que platicar lo haré, no tengo ningún problema”, afirmó el legislador.

La polémica por la licencia del legislador continúa, mientras él sostiene que siempre actuó conforme a sus principios y obligaciones públicas. (Captura de pantalla @endemolshinebd)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos sectores enfatizaron la importancia de la congruencia entre el desempeño público y la participación de figuras políticas en espacios de entretenimiento. Mayer, por su parte, insistió en la legalidad de su proceder y defendió su profesionalismo. “Yo hice las cosas con ética, con profesionalismo y respeto hacia el público”, aseguró.

Tras su salida, Sergio Mayer confirmó que planea reincorporarse a la Cámara de Diputados en los próximos días, siempre atendiendo las disposiciones del partido y del órgano legislativo. La polémica por su licencia y suspensión partidista sigue abierta, mientras el ex Garibaldi recalca su convicción de haber actuado conforme a sus principios y obligaciones institucionales.