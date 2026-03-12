Poncho de Nigris rechaza subirse al ring con Jorge Losa, asegura que busca a alguien más famoso

El conflicto entre Jorge Losa y Poncho de Nigris resurge tras confrontaciones en La Casa de los Famosos México. (RS)

A pocos días de que se realice Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris, Jorge Losa retó al regiomontano a subirse al ring tras las polémicas que protagonizaron en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Todo comenzó durante la visita del actor de origen español al programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, donde recordó las confrontaciones que tuvo con el creador de contenido en el reality 24/7.

Jorge Losa reta públicamente a Poncho de Nigris a subirse al ring antes del evento Ring Royale. (IG)

Poncho de Nigris aseguró que Jorge Losa ya no es conocido

El intercambio de declaraciones comenzó en septiembre de 2025, cuando Wendy Guevara y Poncho de Nigris coincidieron en una firma de autógrafos en Ciudad de México.

Durante el evento, la integrante de “Las Perdidas” aseguró que De Nigris se había “rajado” de pelear con Jorge Losa, declaración que el regiomontano negó completamente.

“Hay niveles. Me voy a pelear con Albacete. ¿Dónde quedó Albacete? Está perdido. Nadie lo conoce, nadie se acuerda de Jorge Losa. No voy a andar levantando muertos", sentenció.

Poncho de Nigris rechaza el reto de Jorge Losa argumentando que quiere un oponente más famoso para el Ring Royale. (Miriam Estrella/ Infobae)

Jorge Losa reta directamente a Poncho de Nigris a subirse al ring

Durante su reciente visita al programa Todo para la Mujer, Jorge Losa aseguró que ya ha planteado la posibilidad de subirse al ring con su excompañero para dejar los problemas atrás, pero aún no ha tenido respuesta.

“Yo le dije: vamos a echarnos un tiro y así limamos asperezas, no ha salido la oportunidad, habría que preguntarle a él, si no quiere, si tiene muchos proyectos”, compartió.

Y agregó: “Por mi parte, yo estoy aquí dispuesto, la parte que me toca a mí está sobre la mesa. Independientemente de que quiera, Poncho sabe de sobra que les llenaría el lugar, eso sí lo sabe, las cartas están sobre la mesa”.

Sus palabras no pasaron despercibidas por el creador de contenido, quien no dudó en responder a través de Instagram.

Jorge Losa afirma estar listo para subir al ring y asegura que llenaría el lugar si la pelea se concreta. (Instagram/@jorgelosaactor)

“Hay niveles”, asegura Poncho de Nigris

En la reciente emisión de Todo para la Mujer, se compartió la respuesta que Poncho de Nigris dejó en la sección de comentarios del video que se publicó en Instagram.

Una vez más, el influencer dejó claro no estar interesado en el perfil de Jorge Losa, pues busca a una persona más famosa para aceptar subirse al ring.

“Quiero a alguien más famoso. Un Gabriel Soto, Un Adrián (Di Monte), un David Zepeda”, colocó en los comentarios.

Poncho de Nigris responde a Jorge Losa en Instagram indicando que prefiere enfrentarse a celebridades como Gabriel Soto y David Zepeda. (Captura de pantalla)

Los usuarios no dudaron en reaccionar a su respuesta, mientras algunos aseguraron que De Nigris tiene miedo, otros apoyaron su postura, hasta ahora, algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Te dio miedo”, “Quiere fama contigo, pobrecito Albacete”, “El miedo no anda en burro, sabes que te van a dar una arrastrada”, entre otros.