México

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

El aparente distanciamiento en la pareja y la falta de declaraciones públicas han dejado a los fans con muchas preguntas sobre el futuro de la cantante

Guardar
La polémica infidelidad de Ángel
La polémica infidelidad de Ángel Muñoz agita la vida personal y profesional de Ana Bárbara, según revelaciones mediáticas recientes. (Cuartooscuro/ RS)

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz han desatado una ola de especulaciones no solo en el ámbito sentimental, sino también en el plano de la salud tras darse a conocer la supuesta infidelidad del empresario.

Ahora, se habla de una posible crisis médica que se suma al escándalo de la presunta infidelidad, lo que genera interrogantes sobre el impacto emocional y físico que enfrenta la pareja.

Cabe recordar que la situación escaló tras la difusión de detalles sobre el supuesto romance entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval, lo que desencadenó consecuencias familiares inmediatas y la amenaza de acciones judiciales.

Los rumores sobre la salud
Los rumores sobre la salud de Ángel Muñoz se intensifican tras versiones sobre la posible detección de un tumor, generando preocupación entre seguidores. (RS)

Quién reveló la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

Fue en el programa El Gordo y La Flaca, donde el periodista Jordi Martin compartió información sobre el inicio de la relación entre el esposo de la cantante y la periodista.

Según Martin, la primera interacción surgió a través de Instagram, seguida de una conversación en WhatsApp. De acuerdo con Toval, el acercamiento comenzó por motivos de trabajo, pues Muñoz la habría buscado para colaboraciones en su canal de YouTube.

Debido a los alcances que tuvo la confesión de la periodista sobre la existencia de una relación sentimental, el abogado Guillermo Pous, apoderado de Ángel Muñoz, intervino enviando una carta formal a Adri Toval.

El documento alegó que dichos señalamientos podrían constituir “difamación, calumnia, injuria y vejación”, lo que tendría consecuencias civiles o penales.

El caso de infidelidad surgió
El caso de infidelidad surgió cuando el periodista Jordi Martin expuso supuestos encuentros entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La reacción de los involucrados tras la filtración

La respuesta no tardó en llegar desde el entorno de Ana Bárbara. Según informes del programa El Gordo y La Flaca, la cantante solicitó a su esposo abandonar el hogar familiar antes de que el escándalo tomara estado público.

Hasta la fecha, la intérprete de “Bandido” no ha realizado declaraciones oficiales y mantiene el silencio ante las versiones que circulan en los medios.

Por su parte, Adri Toval insistió en que la relación con Muñoz se mantuvo desde septiembre de 2025 y detalló que los encuentros no solo ocurrieron en Ciudad de México y Guadalajara, sino también en viajes a República Dominicana y Bogotá.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi ya no tenía intimidad”, aseguró la periodista.

El entorno legal de Ángel Muñoz, encabezado por Guillermo Pous, dejó en claro la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales contra la periodista por las declaraciones públicas sobre el supuesto romance, argumentando que las afirmaciones buscan dañar la imagen del empresario.

Ana Bárbara opta por el
Ana Bárbara opta por el silencio y no emite declaraciones públicas sobre la crisis familiar que enfrenta tras el escándalo de infidelidad. (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Cronología breve del caso de infidelidad y crisis de salud

  • El 5 de septiembre de 2025, según la versión de Adri Toval, comenzó la supuesta relación sentimental con Ángel Muñoz.
  • El primer encuentro presencial se habría producido el 9 de septiembre en Ciudad de México.
  • El segundo encuentro fue el 14 de octubre en Guadalajara.
  • Posteriormente, ambos realizaron viajes a República Dominicana y Bogotá.
  • La polémica estalló públicamente tras la exposición realizada por Jordi Martin en televisión y las declaraciones detalladas de Adri Toval en entrevistas.
  • La reacción legal incluyó el envío de una carta de advertencia por parte del abogado Guillermo Pous a Adri Toval.
  • Paralelamente, surgieron versiones sobre el delicado estado de salud de Muñoz. La periodista Inés Moreno relató que Toval afirmó en redes sociales que a Muñoz se le habría detectado un “tumor”, atribuyendo la crisis médica a síntomas como la presencia de sangre al ir al baño.

Hasta la fecha, no existe confirmación oficial sobre el diagnóstico médico de Muñoz, y la situación sigue siendo tratada como alegada por las partes involucradas.

Temas Relacionados

Ana BárbaraÁngel MuñozAdri TovalCrisis MédicaBandidomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Con una actuación de ensueño por parte de Pasquantino y Nola, los Azzurri se imponen a los tricolor, eliminando su sueño de llegar a semifinales nuevamente

México sufre una derrota aplastante

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

El hijo del cantante Emmanuel tiene planeado un show para este 2026

Alexander Acha anuncia concierto en

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Matías Romero

El sismo sucedió a las 19:32 horas, a una distancia de 48 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 134.3 km

Temblor en Oaxaca: se registra

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

El cineasta mexicano se prepara para la ceremonia del próximo domingo, donde Frankenstein tiene varias nominaciones

“Mientras haya buenas películas, ganamos

Cuál es la historia y origen del Champandongo, platillo que destaca en la serie Cómo Agua para Chocolate

Una mezcla de ingenio doméstico y herencia cultural convirtió a este guiso en parte de las mesas familiares y de la literatura mexicana

Cuál es la historia y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos miembros del

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades

Arrestan a otros dos implicados en el incendio de tienda de Chalco, Edomex, donde resultó quemado un niño

Detienen a dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

ENTRETENIMIENTO

Alexander Acha anuncia concierto en

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

Indignan precios para boletos de Bruno Mars en CDMX en comparación con lo que costaban hace dos años: hasta 122% más caros

Arranca preventa de boletos en México de ‘Super Mario Galaxy’ a tres semanas del estreno de la cinta animada

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

DEPORTES

México sufre una derrota aplastante

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que se lesionaron a poco tiempo de disputar un Mundial

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos