Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

La polémica infidelidad de Ángel Muñoz agita la vida personal y profesional de Ana Bárbara, según revelaciones mediáticas recientes. (Cuartooscuro/ RS)

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz han desatado una ola de especulaciones no solo en el ámbito sentimental, sino también en el plano de la salud tras darse a conocer la supuesta infidelidad del empresario.

Ahora, se habla de una posible crisis médica que se suma al escándalo de la presunta infidelidad, lo que genera interrogantes sobre el impacto emocional y físico que enfrenta la pareja.

Cabe recordar que la situación escaló tras la difusión de detalles sobre el supuesto romance entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval, lo que desencadenó consecuencias familiares inmediatas y la amenaza de acciones judiciales.

Los rumores sobre la salud de Ángel Muñoz se intensifican tras versiones sobre la posible detección de un tumor, generando preocupación entre seguidores. (RS)

Quién reveló la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz

Fue en el programa El Gordo y La Flaca, donde el periodista Jordi Martin compartió información sobre el inicio de la relación entre el esposo de la cantante y la periodista.

Según Martin, la primera interacción surgió a través de Instagram, seguida de una conversación en WhatsApp. De acuerdo con Toval, el acercamiento comenzó por motivos de trabajo, pues Muñoz la habría buscado para colaboraciones en su canal de YouTube.

Debido a los alcances que tuvo la confesión de la periodista sobre la existencia de una relación sentimental, el abogado Guillermo Pous, apoderado de Ángel Muñoz, intervino enviando una carta formal a Adri Toval.

El documento alegó que dichos señalamientos podrían constituir “difamación, calumnia, injuria y vejación”, lo que tendría consecuencias civiles o penales.

El caso de infidelidad surgió cuando el periodista Jordi Martin expuso supuestos encuentros entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval. - (Jovani Pérez/ Infobae)

La reacción de los involucrados tras la filtración

La respuesta no tardó en llegar desde el entorno de Ana Bárbara. Según informes del programa El Gordo y La Flaca, la cantante solicitó a su esposo abandonar el hogar familiar antes de que el escándalo tomara estado público.

Hasta la fecha, la intérprete de “Bandido” no ha realizado declaraciones oficiales y mantiene el silencio ante las versiones que circulan en los medios.

Por su parte, Adri Toval insistió en que la relación con Muñoz se mantuvo desde septiembre de 2025 y detalló que los encuentros no solo ocurrieron en Ciudad de México y Guadalajara, sino también en viajes a República Dominicana y Bogotá.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi ya no tenía intimidad”, aseguró la periodista.

El entorno legal de Ángel Muñoz, encabezado por Guillermo Pous, dejó en claro la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales contra la periodista por las declaraciones públicas sobre el supuesto romance, argumentando que las afirmaciones buscan dañar la imagen del empresario.

Ana Bárbara opta por el silencio y no emite declaraciones públicas sobre la crisis familiar que enfrenta tras el escándalo de infidelidad. (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

Cronología breve del caso de infidelidad y crisis de salud

El 5 de septiembre de 2025, según la versión de Adri Toval, comenzó la supuesta relación sentimental con Ángel Muñoz.

El primer encuentro presencial se habría producido el 9 de septiembre en Ciudad de México.

El segundo encuentro fue el 14 de octubre en Guadalajara.

Posteriormente, ambos realizaron viajes a República Dominicana y Bogotá.

La polémica estalló públicamente tras la exposición realizada por Jordi Martin en televisión y las declaraciones detalladas de Adri Toval en entrevistas.

La reacción legal incluyó el envío de una carta de advertencia por parte del abogado Guillermo Pous a Adri Toval.

Paralelamente, surgieron versiones sobre el delicado estado de salud de Muñoz. La periodista Inés Moreno relató que Toval afirmó en redes sociales que a Muñoz se le habría detectado un “tumor”, atribuyendo la crisis médica a síntomas como la presencia de sangre al ir al baño.

Hasta la fecha, no existe confirmación oficial sobre el diagnóstico médico de Muñoz, y la situación sigue siendo tratada como alegada por las partes involucradas.