Adri Toval enfrentaría estas consecuencias tras revelar presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, enfrenta acusaciones de infidelidad con la periodista Adri Toval, según medios de espectáculos. (RS)

Ana Bárbara regresó al ojo del huracán luego de que se diera a conocer que enfrenta una nueva polémica relacionada con su esposo, Ángel Muñoz.

Fue en el programa El Gordo y La Flaca donde se presentó información que relaciona a la pareja de la cantante con la periodista Adri Toval, con quien habría mantenido un vínculo sentimental.

El programa El Gordo y La Flaca informó sobre un supuesto romance entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval, generando polémica en redes sociales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Esposo de Ana Bárbara reacciona a las acusaciones de infidelidad

Después de las imágenes y versiones que circularon en redes sociales sobre el tema, el programa Siéntese Quien Pueda dio a conocer nueva información por parte del abogado Guillermo Pous.

“Nos llegó precisamente, por parte del apoderado legal de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, esta carta que le envió el licenciado Guillermo Pous a Adriana de Jesús Toval Sánchez, la supuesta amante de Ángel”, dijo Lucho Borrego.

En dicho escrito se especifica que las declaraciones por parte de la periodista estarían buscando dañar la imagen de Ángel Muñoz, por lo que podría emprender acciones legales en su contra.

“Estos supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria y vejación van a tener consecuencias y contingencias de carácter civil o penal”, agregó.

El esposo de Ana Bárbara advierte tras rumores de infidelidad. (Instagram/ Ana Bárbara)

Supuestas advertencias de Ángel Muñoz a Adri Troval

El escrito también sería una advertencia directa para que la periodista se abstenga de seguir realizando declaraciones sobre el tema, “ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial” a través de terceros.

“Ni la libertad de expresión de un particular ni el presunto ejercicio periodístico de un medio de comunicación, bajo el supuesto derecho a comunicar u opinar, les exime de responsabilidad jurídica cuando se agrede la dignidad de una persona o se vulneran sus derechos fundamentales”, concluye el escrito.

Guillermo Pous señala que la libertad de expresión no exime de responsabilidad cuando se afecta la dignidad o derechos fundamentales de terceros. (RS)

Qué dijo Adri Toval sobre su supuesta relación con Ángel Muñoz

Cabe recordar que la información sobre el supuesto romance entre el esposo de Ana Bárbara y la periodista se dio a conocer por el presentador Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca.

De acuerdo con lo presentado por el periodista, su primer acercamiento ocurrió a través de Instagram y, posteriormente, Muñoz le habría pedido su número telefónico.

De acuerdo con Adri Toval, el acercamiento ocurrió como parte de una colaboración laboral, pues él le habría solicitado apoyo para difundir información en su canal de YouTube.

“Tengo una relación con el marido de Ana Bárbara”, le habría confesado la periodista a Jordi tras contarle lo ocurrido.

Adri Toval afirma que su interacción con el esposo de Ana Bárbara fue inicialmente motivada por un apoyo laboral en redes sociales. (Instagram/@adri_toval)

Supuesta reacción de Ana Bárbara ante la polémica

Hasta ahora, la intérprete de “Bandido” no ha reaccionado de manera oficial a lo difundido en redes sociales; sin embargo, según Jordi Martin, Ángel Muñoz ya aceptó la existencia de dicho vínculo.

En el mismo programa, se aseguró que Ana Bárbara le pidió a su esposo que abandonara el domicilio familiar antes de que el tema se hiciera público.