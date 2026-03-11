México

Adri Toval enfrentaría estas consecuencias tras revelar presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara

Ángel Muñoz, pareja de la intérprete de “Bandido”, respondió formalmente a la controversia

Guardar
Ángel Muñoz, esposo de Ana
Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, enfrenta acusaciones de infidelidad con la periodista Adri Toval, según medios de espectáculos. (RS)

Ana Bárbara regresó al ojo del huracán luego de que se diera a conocer que enfrenta una nueva polémica relacionada con su esposo, Ángel Muñoz.

Fue en el programa El Gordo y La Flaca donde se presentó información que relaciona a la pareja de la cantante con la periodista Adri Toval, con quien habría mantenido un vínculo sentimental.

El programa El Gordo y
El programa El Gordo y La Flaca informó sobre un supuesto romance entre Ángel Muñoz y la periodista Adri Toval, generando polémica en redes sociales. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Esposo de Ana Bárbara reacciona a las acusaciones de infidelidad

Después de las imágenes y versiones que circularon en redes sociales sobre el tema, el programa Siéntese Quien Pueda dio a conocer nueva información por parte del abogado Guillermo Pous.

“Nos llegó precisamente, por parte del apoderado legal de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, esta carta que le envió el licenciado Guillermo Pous a Adriana de Jesús Toval Sánchez, la supuesta amante de Ángel”, dijo Lucho Borrego.

En dicho escrito se especifica que las declaraciones por parte de la periodista estarían buscando dañar la imagen de Ángel Muñoz, por lo que podría emprender acciones legales en su contra.

“Estos supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria y vejación van a tener consecuencias y contingencias de carácter civil o penal”, agregó.

El esposo de Ana Bárbara
El esposo de Ana Bárbara advierte tras rumores de infidelidad. (Instagram/ Ana Bárbara)

Supuestas advertencias de Ángel Muñoz a Adri Troval

El escrito también sería una advertencia directa para que la periodista se abstenga de seguir realizando declaraciones sobre el tema, “ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial” a través de terceros.

“Ni la libertad de expresión de un particular ni el presunto ejercicio periodístico de un medio de comunicación, bajo el supuesto derecho a comunicar u opinar, les exime de responsabilidad jurídica cuando se agrede la dignidad de una persona o se vulneran sus derechos fundamentales”, concluye el escrito.

Guillermo Pous señala que la
Guillermo Pous señala que la libertad de expresión no exime de responsabilidad cuando se afecta la dignidad o derechos fundamentales de terceros. (RS)

Qué dijo Adri Toval sobre su supuesta relación con Ángel Muñoz

Cabe recordar que la información sobre el supuesto romance entre el esposo de Ana Bárbara y la periodista se dio a conocer por el presentador Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca.

De acuerdo con lo presentado por el periodista, su primer acercamiento ocurrió a través de Instagram y, posteriormente, Muñoz le habría pedido su número telefónico.

De acuerdo con Adri Toval, el acercamiento ocurrió como parte de una colaboración laboral, pues él le habría solicitado apoyo para difundir información en su canal de YouTube.

“Tengo una relación con el marido de Ana Bárbara”, le habría confesado la periodista a Jordi tras contarle lo ocurrido.

Adri Toval afirma que su
Adri Toval afirma que su interacción con el esposo de Ana Bárbara fue inicialmente motivada por un apoyo laboral en redes sociales. (Instagram/@adri_toval)

Supuesta reacción de Ana Bárbara ante la polémica

Hasta ahora, la intérprete de “Bandido” no ha reaccionado de manera oficial a lo difundido en redes sociales; sin embargo, según Jordi Martin, Ángel Muñoz ya aceptó la existencia de dicho vínculo.

En el mismo programa, se aseguró que Ana Bárbara le pidió a su esposo que abandonara el domicilio familiar antes de que el tema se hiciera público.

Temas Relacionados

Ana BárbaraÁngel MuñozEsposo de Ana BárbaraAdri Tovalmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Las Palmas permanece en el centro de una disputa legal y familiar tras el fallecimiento del hijo de Joan Sebastian

Con alberca y una capilla

Así fue el encuentro de Julio César Chávez con Cristian Castro durante su concierto en el Auditorio Nacional

El “Gallito Feliz” conquistó el escenario y agradeció la presencia de sus fans, pero destacó la presencia del ex boxeador y campeón mundial

Así fue el encuentro de

Este es el récord que Chivas podría alcanzar contra Santos en el Estadio Akron

El equipo dirigido por Gabriel Milito puede alcanzar una marca importante como local si vence a Santos Laguna

Este es el récord que

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 11 de marzo: aumento en la circulación vehicular entre Pino Suárez y Eje Central Lázaro Cárdenas

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

México vs Italia EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto integrante de

Detienen a presunto integrante de la Familia Michoacana señalado por robar caballos y vehículos de carga en el Edomex

Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU

¿Ataques de EEUU a cárteles mexicanos? Esta entidad estaría de acuerdo para recuperar la paz

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

ENTRETENIMIENTO

Con alberca y una capilla

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Así fue el encuentro de Julio César Chávez con Cristian Castro durante su concierto en el Auditorio Nacional

Esposo de Ana Bárbara niega haberle sido infiel y su abogado advierte que habrá consecuencias legales

Cuando iban a correr a Itatí Cantoral de Televisa y ‘El Tigre’ Azcárraga le hizo la oferta de su vida: “Regalo casas”

Ludwika Paleta denuncia violencia digital tras podcast de Saskia Niño de Rivera y ‘El Beto’ donde se habló de rituales satánicos

DEPORTES

Este es el récord que

Este es el récord que Chivas podría alcanzar contra Santos en el Estadio Akron

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

Mánager de Estados Unidos confiesa que creía que México no tenía oportunidad de clasificar: “leí completamente mal los cálculos.”

Luis Ángel Malagón sufrió ruptura del tendón de Aquiles: América confirmó la baja del portero para el Mundial 2026

De Jugador a propietario de LAFC, así fue como Carlos Vela se convirtió en empresario