México

“El Licenciado” podría declararse culpable del asesinato de Carlos Manzo: así reduciría su condena

Jorge Armando “N” es señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan

Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán
Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, podría declararse culpable del homicidio.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó este jueves que la defensa del sujeto solicitó analizar un procedimiento abreviado para agilizar el juicio por el asesinato del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio durante el Festival de las Velas.

En entrevista con medios, el fiscal detalló que una de las condiciones que se deben realizar para un juicio abreviado es que “El Licenciado” acepte su culpabilidad en el delito de homicidio calificado.

“Nos hicieron llegar un oficio por parte de la defensa donde querían solicitar un abreviado (...) Ellos tienen que aceptar la culpa del hecho, y en base a eso, tomar una determinación nosotros”, comentó.

Torres Piña explicó que esta solicitud debe ser revisada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se determine “si es posible o no es posible”.

Este procedimiento reduciría la sentencia de “El Licenciado”

"El Licenciado" es señalado como
"El Licenciado" es señalado como el autor intelectual del homicidio del exedil. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

El fiscal detalló que este abreviado también favorece una reducción de la sentencia en contra del acusado, la cual podría disminuir hasta una tercera parte.

Cabe señalar que “El Licenciado” podría alcanzar una pena máxima de 40 años de prisión por el delito de homicidio. Es así que la declaratoria de culpabilidad, en caso de que se le dicte dicha pena, podría reducirla a poco más de 13 años.

Sin embargo, Torres Piña explicó que aún falta que se le acrediten otros delitos por crímenes implicados en el caso, como fue el asesinato de dos menores de edad que habrían sido reclutados por un sujeto identificado como “El Pelón”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Nosotros todavía tenemos que cosas que acreditar, todavía sobre los homicidios de Fernando ”N", de Ramiro “N”, que fueron también madatados por el propio Jorge Armando “N”, y quien los llevó a cabo fue Baruc “N”, (alias) “El K-OZ”. Entonces, es todavía una información que nos falta por integrar en el expediente", comentó.

Van 20 detenidos por el
Van 20 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Michoacán

Además, el fiscal señaló que se tenía previsto para el 27 de febrero la continuación de la audiencia de “El Licenciado”, pero la defensa obtuvo una ampliación del plazo tras solicitarlo.

Faltan por capturar seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo

El pasado 27 de febrero el fiscal del estado informó que aún faltan por capturar a seis personas por su probable relación con el asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a balazos en un evento público en Uruapan.

Entre los prófugos se encuentran José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, así como dos personas que se encontraban (en operación criminal) entre Samuel “N” -director de protocolo del Ayuntamiento que brindaba información sobre los movimientos del exedil- así como de José Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien es señalado como autor intelectual.

“También tenemos el seguimiento a tres personajes más, que son los que colaboraban con Jorge Armando ”N" desde otras directrices. Uno de ellos, por ejemplo, tiene su ubicación constante solamente en Jalisco", detalló Torres Piña en conferencia de prensa.

Cabe señalar que hasta el momento suman 20 personas detenidas por su probable relación con el homicidio del exedil, entre los que se encuentran siete de sus escoltas e integrantes del CJNG.

Temas Relacionados

Carlos ManzoEl LicenciadoUruapanAutor intelectualCulpabilidadMichoacánNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

