Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro: ¿Qué temas abordaron durante su llamada telefónica?

Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro comparten un encuentro telefónico. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El pasado miércoles 11 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia, Gustavo Petro sostuvieron una llamada telefónica, en el que se tocaron temas de interés mutuo.

De acuerdo con los comunicados publicados en redes sociales por ambos gobiernos, lo más destacado del diálogo fue el reconocimiento de la diplomacia como instrumento primordial para alcanzar la paz en el mundo, derivado de la guerra en Medio Oriente. Así como la unión de los países de América Latina en tiempos de incertidumbre.

Por otro lado, se confirmo la participación del país mexicano en la Cumbre CELAC-África, la cual se realizará el próximo 21 de marzo. El representante para este evento internacional será el secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

Durante la mañanera del pueblo de este 12 de marzo, la jefa de Estado anunció un posible comunicado de paz en conjunto con Petro ante la guerra entre Irán y Estados Unidos que lleva afectando a diversas naciones en las últimas semanas.

Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Lula da Silva

La mandataria mexicana sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado lunes 9 de marzo, donde ambos acordaron reforzar la cooperación bilateral en áreas como desarrollo económico, educación, ciencia y energía.

Durante el diálogo, Claudia Sheinbaum aceptó la invitación del líder brasileño para realizar una visita oficial a Brasil, prevista tentativamente entre junio y julio de 2026. La llamada también contó con la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien ha impulsado la intensificación del diálogo diplomático y la ampliación de la cooperación regional.

Entre los temas abordados, destacó la posibilidad de organizar un evento empresarial conjunto para fomentar nuevas oportunidades de inversión y negocios entre los sectores privados de ambos países.

Desde la llegada de la presidenta al frente del país en 2024, los contactos diplomáticos entre México y Brasil han sido constantes, incluyendo encuentros previos en foros internacionales.

El acercamiento entre ambos gobiernos ocurre en un contexto regional marcado por tensiones con Estados Unidos, que recientemente excluyó a las dos naciones de una cumbre internacional convocada por el presidente Donald Trump.

Trump afirma que México, Brasil y Colombia fueron invitados a la cumbre “Escudo de las Américas”

Donald Trump aseguró ante la prensa que México, Brasil y Colombia sí recibieron invitación para la cumbre “Escudo de las Américas”, aunque no supo explicar su ausencia y afirmó mantener buenas relaciones con estos países.

Durante el evento, el presidente de EU imitó a la mandataria mexicana y se burló del idioma español, mientras Sheinbaum reafirmó su postura de defensa de la soberanía nacional. La Casa Blanca señaló que Colombia no fue invitada por falta de cooperación.