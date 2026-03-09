Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

La cantante alertó a sus seguidores sobre el crimen en sus redes sociales. Crédito: SSC - Redes Sociaes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó este 9 de marzo la detención de Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, sujeto señalado como líder de una banda dedicada al robo de casas bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Ronny Antonio Marcano Gómez, de 34 años de edad, está relacionado, tras investigaciones, con el asalto a la residencia de la cantante Susana Zabaleta, ocurrido en octubre de 2025.

En el mismo operativo, realizado en la alcaldía Tlalpan, fue arrestada una mujer que presuntamente sería su pareja sentimental, identificada como Jhorianna Klismar “N”, también de nacionalidad venezolana.

Así fue la detención de Ronny “N” y Klismar “N”

El reporte oficial señala que los elementos de la policía capitalina realizaban vigilancia rutinaria cuando ubicaron a dos personas al interior de un vehículo blanco, que ya era investigado por robos a casas, circulando sobre la carretera México-Cuernavaca y la calle Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo de San Andrés Totoltepec.

Al identificar el vehículo, los oficiales observaron con atención a los tripulantes y notaron que manipulaban envoltorios que parecían contener droga. Esta conducta motivó a los agentes a realizar una revisión preventiva.

El Ronny fue detenido con una mujer que presuntamente sería su pareja sentimental. Crédito: SSC

Durante la inspección, los oficiales les encontraron a Ronny Antonio “N” y a Jhorianna Klismar “N” lo siguiente:

155 bolsitas con posible marihuana

20 empaques adicionales, también con presunta marihuana

91 dosis de presunta cocaína en piedra

1 arma de fuego con 10 cartuchos útiles

1 caja con 50 cartuchos

1 teléfono celular

Ambos detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La SSC informó que mantiene abiertas varias líneas de investigación y coordina acciones con autoridades de otras entidades para ubicar a otros posibles responsables de robos a casa, incluido el realizado a Susana Zabaleta.

Fuentes consultadas por este medio refirieron que además de el robo a casa habitación, la banda liderada por “El Ronny” también estaría enfocada en la venta de armas y el narcomenudeo en la capital mexicana, además de Puebla y el Edomex.

El jefe de la SSC, Pablo Vázquez, destacó en sus redes sociales los trabajos para detener a el líder de la banda de origen venezolano, lo que significaría un arresto relevante en la CDMX.

Ronny Antonio “N” y el robo a la casa de Susana Zabaleta

La detención de Ronny Antonio “N” ocurre en el contexto de la investigación por el robo a la casa de Susana Zabaleta, ocurrido el 26 de octubre de 2025 en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Según la reconstrucción realizada previamente por Infobae México y confrimada por la SSC, los delincuentes de la banda encabezada por “El Ronny” engañaron a la empleada doméstica mediante llamadas y mensajes, haciéndole creer que la actriz y cantante enfrentó una emergencia médica y necesitaba saldar una deuda hospitalaria.

Bajo la presión, la trabajadora entregó dinero en efectivo y objetos de valor a los responsables.

Tras el hecho, Susana relató que la extorsión a su empleada permitió a los asaltantes llevarse pertenencias valiosas durante su ausencia.

La actriz se encontraba de vacaciones. (Crédito: Instagram@SusanaZabaleta)

En el mensaje publicado, señaló hartazgo de su parte por la situación, debido a que no es la primera vez que sus bienes son víctima de la delincuencia, ya que en 2015 sufrió otro robo en su vivienda.

Tras la detención de Ronny “N”, autoridades confirmaron que el método empleado corresponde al esquema “La Patrona”, caracterizado por el uso de información personal y manipulación psicológica de los empleados del hogar para perpetrar el robo.

De acuerdo con la SSC, la célula encabezada por Ronny Antonio Marcanoi, con operación en al menos tres estados de la república, ya está bajo investigación por varios robos con el mismo modus operandi.