Obligó a parar el servicio: qué pasó en la Línea 7 del Metro de la CDMX este martes 10 de marzo

La tarde y noche de este martes 10 de marzo se registró caos en la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@rictikiz.

La tarde y noche de este martes 10 de marzo se vivió caótica en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, particularmente en la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

Usuarios reportaron que los trenes no llegaban a las estaciones y, en algunos casos, eran desalojados de estos mismos.

Lo anterior provocó aglomeraciones de personas en toda la ruta de la llamada ‘Línea naranja’ del Metro capitalino.

Usuarios en redes sociales subieron fotografías y videos de lo ocurrido y argumentaron que los trenes ya no estaban llegando a las estaciones y estaban siendo desalojados de las instalaciones del Metro capitalino.

De igual manera, lo ocurrido pasó en estaciones de mayor afluencia, así como en la llamada ‘hora pico’.

La Línea 7 del Metro de la CDMX vivió una tarde y noche caótica este martes 10 de marzo. Video: X/@643ernesto.

¿Qué fue lo que ocurrió y por qué se registraron retrasos y aglomeraciones en la Línea 7 del Metro CDMX?

La marcha de los trenes en la Línea 7 fue lenta y presentó retrasos debido a maniobras para retirar un convoy que será revisado.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el Metro capitalino hizo un llamado a los usuarios a toma previsiones para tu traslado.

De igual manera, no dio a conocer mayores detalles de lo ocurrido y el caos que se vivió en la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la CMDX hizo un llamado a los usuarios a tomar precauciones. Foto: X/@MetroCDMX.

¿Por qué se presentan fallas en los trenes del Metro de la CDMX?

Las fallas en los trenes del Metro de la Ciudad de México son una problemática recurrente que afecta la movilidad cotidiana de millones de usuarios.

Las causas detrás de estas interrupciones son diversas y tienen impacto tanto en la frecuencia del servicio como en la seguridad de los pasajeros.

Comprender los factores que originan estas fallas es fundamental para dimensionar los retos que enfrenta el sistema de transporte colectivo.

A continuación, se presentan las principales razones por las que se presentan fallas en los trenes del Metro de la CDMX:

Antigüedad de los trenes : Gran parte de la flota cuenta con décadas en operación, lo que incrementa la probabilidad de averías mecánicas y eléctricas.

Falta de mantenimiento preventivo : La postergación o insuficiencia en los trabajos de revisión y reparación genera un desgaste acelerado de componentes cruciales como motores, frenos y sistemas eléctricos.

Sobrecarga de pasajeros : La demanda supera en muchas ocasiones la capacidad instalada, provocando un uso intensivo y acelerando el deterioro de los trenes.

Condiciones de infraestructura : Túneles, vías y sistemas de señalización presentan daños o deficiencias, afectando la operación y la integridad de las unidades.

Problemas eléctricos y cortocircuitos : Las variaciones en el suministro eléctrico y los cortocircuitos pueden dañar sistemas internos de los trenes, provocando detenciones inesperadas.

Interferencia de objetos ajenos : El ingreso de basura, objetos metálicos u otros materiales a las vías puede provocar atascos y daños a los mecanismos de los trenes.

Limitaciones presupuestales: La insuficiencia de recursos económicos restringe la compra de refacciones, la modernización de equipos y la contratación de personal especializado.

Estas circunstancias, juntas o por separado, contribuyen a la persistencia de fallas en el funcionamiento del Metro capitalino.