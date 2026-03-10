México

Línea 2 opera con normalidad tras derrumbe de edificio cerca de estación San Antonio Abad, aclara Metro CDMX

La tarde de este lunes 9 de marzo se registró el colapso de un edificio en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc en la Calzada San Antonio Abad de la Ciudad de México

Metro de CDMX aclara que
Metro de CDMX aclara que hay servicio en toda la Línea 2 tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad. Foto: X/ @AdrianRubalcava.

La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México opera con normalidad, reportó el mismo transporte público capitalino, luego de haberse registrado el derrumbe de un edificio cerca de la estación San Antonio Abad.

A través de una tarjeta informativa, se notificó que no existen afectaciones en el servicio y los trenes están realizando descensos y ascensos de pasajeros la tarde y noche de este lunes 9 de marzo.

El derrumbe del edificio, ubicado en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en la Calzada San Antonio Abad ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este lunes 9 de marzo.

Debido a la cercanía que tiene con la estación San Antonio Abad, algunos pasajeros comenzaron a preguntarse si el servicio en la Línea 2 o en el mismo acceso al transporte público se había visto afectado.

El Metro capitalino indicó que
El Metro capitalino indicó que la operación de los trenes es normal en la estación San Antonio Abad. Foto: X/@MetroCDMX.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que el servicio de la Línea 2 es continuo y se ofrece sin contratiempos en las 24 estaciones que la integran, de Tasqueña a Cuatro Caminos”, notificó el transporte público local en un comunicado oficial.

Puntualizó que en la estación San Antonio Abad también el servicio se ofrece de manera normal.

El Metro recordó a los pasajeros que de lunes a viernes las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto finalizan operaciones a las 22:00 horas, y se implementan dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.

¿Qué pasó cerca de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la CDMX?

Un edificio ubicado en la Calzada San Antonio Abad, el cual presentaba daños por el sismo de 1985, se encontraba en trabajos de demolición, pero se derrumbó la tarde de este lunes 9 de marzo.

En el lugar se encontraban trabajadores de las obras de demolición, los cuales quedaron atrapados en el lugar. Los primeros reportes detallaron que uno de los empleados fue rescatado minutos después del derrumbe.

El edificio que quedó dañado
El edificio que quedó dañado por el sismo de 1985 y se encontraba en trabajos de demolición se derrumbó la tarde de este lunes 9 de marzo. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El trabajador fue llevado al Hospital Rubén Leñero. En tanto, continuaron los trabajos para rescatar a las tres personas que quedaron atrapadas tras el derrumbe.

Tanto Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como autoridades del Gobierno capitalino han dado reportes sobre los avances de los trabajos para recuperar con vida a las personas atrapadas.

Alrededor de las 18:00 horas, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país, Myriam Urzúa Venegas, dio detalles sobre los trabajos para recuperar con vida a las personas atrapadas tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país, Myriam Urzúa Venegas, han dado detalles sobre lo ocurrido en San Antonio Abad. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Confirman fallecimiento de un trabajador tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad; dos personas siguen atrapadas

Urzúa Venegas expresó que de las tres personas que siguen atrapadas, se pudo recuperar a un trabajador, que lamentablemente falleció tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad. Indicó que se trata de un joven, el cual se desconoce su edad hasta el momento.

Recalcó que aún siguen dos personas atrapadas; mencionó que uno de ellos ya se pudo localizar, ya que se encontraba cerca del trabajador que falleció. La funcionaria capitalina no especificó si continúa con vida.

Autoridades de la Ciudad de México mencionaron que cada hora y media darán informes sobre la situación derivada del incidente de este lunes 9 de marzo.

Cuatro personas quedaron atrapadas, de
Cuatro personas quedaron atrapadas, de las cuales una ya falleció y la otra fue llevada a un hospital de la CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

