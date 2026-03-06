Secretaría de Cultura niega maltrato de murales en la Línea 2 del Metro CDMX

La Línea 2 del Metro CDMX está en cierre parcial por obras (X/ @AdrianRubalcava)

Hace una semana, usuarios de la línea 2 del Metro de la CDMX se dijeron indignados por la modificación de la celosía en Viaducto, ahora llamó la atención el retiro de murales de Ramón Valdiosera y Rina Lazo.

En algunas fotos, se veía que aparentemente estos murales desmontables habrían sido maltratados; sin embargo, se trata de resguardo y mantenimiento.

Así lo aclaró la la Secretaría de Cultura de la CDMX junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL):

“Se informa que las obras correspondientes a la Línea 2 forman parte de un proceso de desmontaje temporal para su resguardo, derivado de los trabajos de intervención que se realizan en las instalaciones”

Circulan denuncias sobre la remoción y posible daño a murales de Ramón Valdiosera en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, generando preocupación entre usuarios y artistas. ((Captura de pantalla/aldosolanorojas))

De igual manera, el comunicado indicó que el área de Cultura del STC Metro solicitó el acompañamiento técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con el fin de supervisar el desmontaje y resguardo de los murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera.

Qué pasará con los murales de la Línea 2 del Metro CDMX

Según el comunicado, el retiro de obras se realiza “bajo criterios profesionales de conservación y manejo especializado, a fin de proteger su integridad durante el periodo en que se desarrollan los trabajos en la estación”

Posteriormente, las piezas artísticas volverán a colocarse en Hidalgo de la Línea 2, que recorre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Esta estación tiene transbordo con la línea 3.

Hasta entonces, las piezas estarán “bajo resguardo del STC Metro, en condiciones que permitan su adecuada conservación”, según el INBAL y la Secretaría de Cultura.

Cultura e INBAL emiten una nota informativa el 5 de marzo de 2026, detallando el desmontaje temporal de murales de la Línea 2 del Metro para su resguardo y conservación durante obras de infraestructura. (bellasartesinba/X)

Qué dijo Adrián Rubalcava

El director del STC Metro ya había respondido al divulgador que fotografió el retiro de murales, esto fue lo que escribió a través de su cuenta de X:

Entiendo la preocupación que ha surgido sobre los murales del maestro Ramón Valdiosera en la estación Hidalgo de la Línea 2.

Quiero comentarte que el retiro de las piezas corresponde a un desmontaje temporal para su resguardo, como parte de los trabajos de intervención que se realizan en la estación.

Para estas labores contamos con el acompañamiento técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del @BellasArtesInba, a fin de garantizar su adecuado manejo y conservación.

Qué pasará con la celosía de Viaducto

La imagen muestra el contraste entre los vitrales originales deteriorados (X/Droidroide/trementyna)

La sustitución de celosías en la estación Viaducto generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su preocupación por el posible daño a la imagen tradicional del sistema de transporte.

Sin embargo, la administración del Metro aclaró que los nuevos elementos respetarán el diseño original, aunque estarán fabricados con materiales más duraderos.

De acuerdo con el Metro CDMX, la decisión de reemplazar las celosías responde a su avanzado desgaste, causado por años de exposición a la intemperie.

Las fracturas, filtraciones y acumulación de suciedad en estos elementos motivaron una intervención que busca garantizar tanto la funcionalidad como la seguridad de los pasajeros.

Una imagen muestra vitrales y el área de escaleras en la Línea 2 del Metro CDMX durante la remodelación (X/trementyna)

Las autoridades subrayaron que las celosías no cuentan con protección patrimonial, lo que permite su sustitución sin infringir regulaciones de conservación.

Además, buena parte de estas piezas ya había sido reemplazada previamente por paneles de acrílico, como parte de intervenciones anteriores.