“Nadie puede defender pensiones de 400 mil pesos”: Anaya acusa errores técnicos en reforma de Sheinbaum

Anaya afirma que la reforma de pensiones impulsada por Morena limita el techo máximo solo a la administración pública descentralizada en México. Credito: cuartoscuro

El senador Ricardo Anaya denunció este 10 de marzo, durante la discusión en el Senado de la reforma a las pensiones, dos fallas principales en la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum: el método para fijar el tope máximo de las pensiones y la exclusión de sectores clave del límite establecido.

Anaya subrayó que, aunque la finalidad de eliminar pensiones consideradas excesivas es correcta y viable, circunscribir el techo máximo al equivalente a la mitad del sueldo presidencial y restringir la aplicación solo a la administración pública descentralizada deja amplios espacios de excepción y genera incertidumbre jurídica.

Según Anaya, en el caso de Luz y Fuerza del Centro existen jubilados que perciben una pensión mensual de un millón de pesos, mientras más de trescientas personas en la misma empresa cobran aproximadamente trescientos mil pesos al mes.

En redes sociales el senador recalcó su punto al subir su intervención con el mensaje: “Nadie puede defender pensiones de 400 mil o un millón de pesos al mes. Hay que acabarlas. Lo que no se puede aceptar es que Morena presente una reforma mal hecha y pretenda que el Senado actúe como oficialía de partes”.

Anaya destaca la importancia del uso de UMA parta regular las pensiones

El senador del PAN criticó, además, que no se modifiquen las propuestas presidenciales. Crédito: X/@RicardoAnayaC

El senador avaló que este tipo de pensiones deben terminar, pero criticó que la reforma no emplee la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia técnica, tal como ya hacen el IMSS y el ISSSTE.

Actualmente, el tope en el IMSS es de veinticinco UMAs (cerca de 85 mil pesos mensuales) y en el ISSSTE de diez UMAs (alrededor de 35 mil pesos). Para fijar el techo en 70 mil pesos se requeriría establecerlo en veinte UMAs, explicó Anaya, argumentando que ello aseguraría un control técnico ajustado a la inflación y libre de factores políticos.

Anaya advirtió que si se deja el tope vinculado al salario presidencial, cualquier reducción que decida una futura presidenta o presidente obligaría automáticamente a bajar todas las pensiones, exponiéndolas a variaciones resultado de decisiones políticas y transformando la estabilidad jurídica en un “disparate”.

Sostuvo el senador que la UMA, publicada y actualizada cada año por INEGI, es el instrumento adecuado y ya es el parámetro empleado institucionalmente desde 2016.

Ricardo Anaya menciona que las pensiones no cubren a todo el sistema público mexicano

La reforma propuesta sólo aplicaría a la administración pública descentralizada, dejando fuera a sindicatos y otras dependencias clave, denunció Anaya. Foto: PAN Senado

El proyecto de reforma impulsado por la bancada de Morena no afectará a la administración pública centralizada, por lo que dependencias como la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores o Salud quedan exentas del tope pese a que, según Anaya, existen beneficiarios con pensiones superiores a 200 mil pesos en el régimen del ISSSTE.

La exclusión también involucra a las Fuerzas Armadas y a trabajadores sindicalizados, con el argumento de que la mayoría de estos últimos no reciben jubilaciones tan altas, aunque el senador remarcó que sí hay casos de excepción que considera igualmente “abusivos” y “indefendibles”.

Además, Ricardo Anaya ser dio el tiempo de criticar la falta de modificaciones hechas por los senadores: “sí quiero también denunciar la cerrazón de escándalo de Morena, porque creo de veras que están llevando al extremo esta instrucción de no moverle una coma a las iniciativas presidenciales.”

El senador remarcó también su desacuerdo con el modo en que Morena obtuvo la mayoría calificada en el Congreso, asegurando: “Sacaron el 53% de los votos para la Cámara de Diputados y controlan más del 70% de la Cámara de Diputados”.