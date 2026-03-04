México

Sheinbaum envía al Senado reforma contra ‘pensiones doradas’: ¿A qué funcionarios se les reduciría su pago mensual?

La presidenta aclaró que en caso de que la reforma no será retroactiva, es decir, no se pedirá el regreso del

Sheinbaum aclaró que la reforma
Sheinbaum aclaró que la reforma no será retroactiva. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ayer envió al Senado de la República la iniciativa de reforma para limitar los montos de las pensiones mensuales de funcionarios del gobierno federal, tras detectar exservidores públicos que reciben pagos mensuales de hasta 1 millón de pesos.

En su conferencia de hoy, ‘La Mañanera del Pueblo’, aclaró que la reforma de ‘pensiones doradas’ no será retroactiva, sino que solo se se reducirá el monto mensual que reciban los exfuncionarios.

Detalló que en caso de que se apruebe la iniciativa, los exfuncionarios que anteriormente recibían 12 millones de pesos de pensión al año podrían tener ahora un pago de 70 mil pesos mensuales, lo cual es superior al monto promedio que recibe un trabajador jubilado en México y menor al salario de la presidenta.

“Es a partir de ahora, nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación van a bajar sus pensiones.

“Imagínense a una persona que recibe 1 millón de pesos mensuales y que lo ha recibido cada mes durante 15 años, 12 millones de pesos del erario público para alguien que fue director general de un área de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro, pues ya recibió 12 millones de pesos por bastantes años, pues ahora ya recibirá 70 mil pesos, que es bastante comparado con l que es la pensión de cualquier persona, pero ya por lo menos es la mitad de lo que gana la presidenta”, dijo en Palacio Nacional.

Aclaró que por ser una reforma de nivel Constitucional, no se podrían promover amparos para evitar una reducción en el pago de la pensión, pero sí una acción de inconstitucionalidad.

¿A qué funcionarios afectaría la reforma contra las ‘pensiones doradas’?

De acuerdo con la mandataria, la aprobación de la reforma solo aplicará para los servidores públicos contratados como personal de confianza, es decir, directivos generales o secretarios, entre otros.

Precisó que los trabajadores de base que están sindicalizados o que su pensión está definida por un contrato colectivo, no tendrán ninguna afectación.

“No es para los trabajadores de base que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo, ahí no se toca. Es solamente para aquellos en donde fue discrecional la definición de cual era su pensión, que eran de confianza, todos los funcionario de confianza del pasado que están recibiendo un millón o 300 mil pesos de pensión mensual, entonces ahí pues se reduce su pensión”, puntualizó.

