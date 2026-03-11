Fiscalía de Morelos apelará no vinculación a proceso de 3 funcionarios y “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Foto: Especial

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de Morelos decidió apelar la decisión judicial que benefició a funcionarios municipales de Amacuzac y a un civil, quienes habían sido detenidos por acusaciones de extorsión agravada en días pasados.

La resolución fue emitida por una jueza de control, quien determinó no vincularlos a proceso penal, esto luego de que fueron arrestados en un despliegue como parte del Operativo Enjambre.

Los funcionarios señalados son la síndica municipal Patricia “N”, la regidora Azucena “N” y el tesorero Alejandro Bladimir “N”. Junto a ellos, también fue detenido Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como mando criminal de la Familia Michoacana.

Todos enfrentaban señalamientos por participar en un caso de extorsión agravada, delito que tiene penas elevadas en la legislación mexicana.

Durante la audiencia de vinculación, el Agente del Ministerio Público presentó el conjunto de pruebas recabadas en la investigación. Sin embargo, la jueza de control consideró que el acervo probatorio no era suficiente para sujetar a proceso a los imputados.

Dicha decisión judicial generó desacuerdo en la Fiscalía, que sostiene que persistían elementos suficientes para continuar con el proceso penal, por lo que apelará la resolución ante la instancia correspondiente y continuará con las investigaciones pertinentes.

Así fue la captura de los tres funcionarios y el mando criminal

Su captura se realizó en el marco del Operativo Enjambre en Morelos. Foto: Especial

Tres funcionarios del ayuntamiento de Amacuzac y Carlos “N”, alias “El Camarón”, presunto mando de la Familia Michoacana en Morelos, fueron detenidos bajo acusaciones de extorsión agravada durante el Operativo Enjambre el pasado 3 de marzo.

Las autoridades estatales anunciaron que estas acciones continuarán implementándose en varias regiones de Morelos con el objetivo de fortalecer la seguridad y restaurar la tranquilidad en la entidad.

El operativo incluyó la participación de fuerzas estatales y federales, así como del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar).

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, informó que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra los funcionarios Patricia “N” (síndica), Azucena “N” (regidora) y Alejandro Bladimir “N” (tesorero municipal) por su presunta responsabilidad en extorsión agravada.

De forma paralela, se realizó un cateo en la colonia Centro de Amacuzac, donde se cumplimentó la detención de “El Camarón”, identificado como enlace criminal de la Familia Michoacana en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla.

Estas capturas se suman a la detención del 23 de febrero de Edgar “N”, conocido como “El Conta” y/o “El Gordo”, señalado como operador de la Unión Tepito.

Las personas detenidas (Gobierno del Estado de Morelos)

El sujeto fue arrestado junto con Marissa “N”, alias “La Contadora”, quien presuntamente manejaba temas financieros para Milton Jair “N” (“El Tepis” y/o “El General”), vinculado con funcionarios de la zona de los Altos de Morelos.

Las autoridades informaron que Edgar “N” está relacionado con delitos de alto impacto, incluidos homicidios de actores políticos, distribución de droga y extorsión mediante préstamos ligados al grupo Los Colombianos.

Además, fue señalado por operaciones de despojo y enajenación de propiedades en Lomas de Cocoyoc, Yautepec y Cuautla, con presencia en varios municipios del corredor de los Altos de Morelos.