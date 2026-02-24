México

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Edgar “N” fue arrestado en una plaza comercial junto con una mujer

Las autoridades de Morelos informaron sobre la detención de un sujeto identificado como operador del grupo delictivo la Unión Tepito, el cual opera principalmente en la Ciudad de México. También fue capturada una mujer.

Se trata de Edgar “N”, de 38 años, quien es conocido con los sobrenombres El Conta y/o El Gordo. Junto con dicho hombre fue asegurada Marissa “N”, alias La Contadora, de 44 años.

El reporte compartido el 23 de febrero detalla que el sujeto capturado estaría ligado con actividades criminales de alto impacto, además de que la mujer es identificada como encargada financiera de Milton Jair “N”, alias El Tepis y/o El General, este último un enlace con funcionarios de la zona de los Altos de Morelos.

“Edgar “N” fue asistente de Luis Antonio “N”, exalcalde de Tetela del Volcán; se le identifica como generador de violencia en la región Oriente desde el año 2021″, se puede leer.

El Conta estaría relacionado con actividades de agresiones armadas y homicidios de actores políticos en la región; coordinación de compra y distribución de droga en Cuautla; implicado en actos de extorsión a través de préstamos de dinero, estas acciones ligadas con una célula conocida como Los Colombianos.

Aunado a lo anterior, se le relaciona con actividades de despojo y enajenación de propiedades, principalmente en Lomas de Cocoyoc en Yautepec y Cuautla. Dicho hombre al parecer operaba en el corredor de los Altos de Morelos, el cual comprende los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

Capturados en una plaza comercial

Fue en Cuernavaca que agentes de seguridad vieron a dos personas armadas entrando a una plaza comercial, lo que originó una revisión y derivó en el aseguramiento de:

  • Un arma de fuego corta cal. 9 mm con su cargador y diez cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
  • Un arma de fuego corta cal. 22 con su cargador y nueve cartuchos útiles.
  • Una bolsa de plástico transparente con dos pastillas de color azul similares al “fentanilo”.
  • Ocho bolsas de plástico con sustancia blanca similar a la “cocaína”.
  • Seis bolsas de plástico que en su interior contienen sustancia sólida similar al “cristal”.
  • Un auto Mercedes Benz AMG de lujo con permiso provisional, y
  • Dos equipos celulares, dinero en efectivo, diversas tarjetas de inversión y de crédito.

Para no ser arrestados, Edgar “N” y Marissa “N” ofrecieron a los agentes de seguridad tanto un vehículo de lujo como dinero en efectivo.

Fue el 23 de febrero que un juez de control determinó que la detención del hombre y la mujer mencionados fue legal. Las dos personas están bajo la medida de prisión preventiva en tanto es realizada la audiencia en la que se decidirá si son o no vinculados a proceso.

