De qué habló Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, junto con otros alcaldes del país para analizar la estrategia de seguridad y prevención del delito impulsada por el Gobierno federal.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el edil explicó que durante el encuentro se revisaron acciones para fortalecer la seguridad en Monterrey, así como programas sociales y urbanos enfocados en la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con el alcalde, la reunión permitió analizar cómo alinear los proyectos del municipio de Monterrey con los programas del Gobierno federal, particularmente en áreas relacionadas con cultura, educación, deporte y mejoramiento del entorno urbano.

“Estuvimos viendo toda la estrategia de seguridad y prevención del delito alineada en temas culturales, en temas de educación, en temas que tienen también que ver con el deporte, con senderos seguros, alumbrado público, en fin, con muchas de las acciones que en Monterrey ya estamos haciendo”, señaló.

Inversión federal para proyectos de seguridad en Monterrey

Durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, Adrián de la Garza indicó que también se planteó la posibilidad de coordinar recursos federales y municipales para fortalecer la seguridad pública en Monterrey.

El alcalde destacó que el Gobierno federal contempla inversión para proyectos de seguridad, los cuales podrían complementar los programas que ya impulsa el municipio de Monterrey, particularmente en infraestructura urbana, iluminación de calles, senderos seguros y recuperación de espacios públicos.

Según el edil, la coordinación entre el Gobierno federal y el municipio permitirá implementar acciones más amplias para mejorar la seguridad ciudadana y el bienestar de la población.

“Muy buenas noticias para Monterrey. Hay inversión del Gobierno federal en ese sentido, junto con la inversión que ya ha estado haciendo el municipio de Monterrey”, expresó.

Finalmente, aseguró que la unión de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno permitirá impulsar proyectos que generen beneficios directos para los habitantes de la capital de Nuevo León.

Autoridades de Monterrey refuerzan seguridad para Mundial 2026

De manera paralela, autoridades de Monterrey trabajan en un plan para reforzar la seguridad en Monterrey rumbo al Mundial 2026, ya que la ciudad será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades locales han impulsado estrategias para fortalecer la seguridad durante el Mundial 2026, que incluyen mayor vigilancia, modernización de infraestructura urbana, instalación de tecnología de videovigilancia y ampliación de operativos en zonas turísticas y de alta afluencia.

Entre las acciones contempladas también se encuentran el reforzamiento del alumbrado público, la rehabilitación de espacios públicos y la implementación de programas de seguridad preventiva, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para habitantes y visitantes.

Estas medidas buscan preparar a Monterrey para recibir a miles de turistas y aficionados al futbol que llegarán durante la justa mundialista organizada por la FIFA, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.