La Fase 1 de contingencia ambiental continúa en Ciudad de México y Estado de México este 11 de marzo: ¿Qué autos no pueden circular?

Continúa Fase 1 de continencia ambiental. (Jenifer Nava/Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que continúa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos para la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Esta medida se aplica con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la región, establecidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el análisis de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire indica que un sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país. Esta condición provoca estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, además de una radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México.

También se prevé que la temperatura aumente rápidamente durante el día, con valores máximos de entre 28 y 29 grados Celsius.

La combinación de calor, radiación solar, vientos débiles y ventilación limitada favorece la formación y acumulación de ozono, lo que podría generar una calidad del aire de mala a muy mala.

Recomendaciones para la población

Las autoridades recordaron a la ciudadanía seguir diversas medidas para proteger la salud ante los altos niveles de contaminación:

Mantenerse informados sobre los niveles de calidad del aire y seguir las recomendaciones sanitarias para evitar exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Evitar la realización de actos cívicos, actividades culturales, recreativas o ejercicio al aire libre en ese mismo horario.

Suspender eventos al aire libre organizados por instituciones públicas o privadas entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Posponer actividades masivas al exterior, como eventos deportivos, culturales o espectáculos, programados en ese periodo.

Abstenerse de fumar, en particular dentro de espacios cerrados.

Consultar la calidad del aire a través de la aplicación Aire, en el sitio aire.cdmx.gob.mx, en la cuenta de X @Aire_CDMX o mediante el teléfono 55 5278 9931 ext. 1.

Acciones para disminuir emisiones contaminantes

Las autoridades también recomendaron adoptar hábitos que contribuyan a reducir las emisiones contaminantes:

Impulsar y mantener el trabajo a distancia, además de realizar compras o trámites por internet para disminuir desplazamientos.

Evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.

Cargar combustible después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, y suspender la carga una vez que se active el seguro automático de la bomba.

Revisar y reparar posibles fugas en instalaciones domésticas de gas.

Reducir el consumo de combustibles en el hogar, acortando el tiempo de la ducha a cinco minutos y utilizando recipientes con tapa al cocinar.

Anuncio sobre contingencia ambiental en el Valle de México. (captura de pantalla)

Restricciones vehiculares durante la contingencia

Para este miércoles 11 de marzo, se establecieron limitaciones a la circulación vehicular entre las 5:00 y las 22:00 horas:

Automóviles particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Unidades con holograma 0 y 00, engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4.

Vehículos que no cuenten con holograma de verificación, incluidos autos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con permisos temporales, pase turístico o placas foráneas, a los cuales se les aplican las mismas restricciones que a los holograma 2.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no dispongan de válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en NON.

Vehículos de carga local o federal, que no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que tengan restricción conforme a las disposiciones anteriores, deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos

Algunas unidades quedan libres de las restricciones establecidas durante la contingencia:

Automóviles eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma exento.

Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, siempre que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

Automóviles utilizados para emergencias médicas urgentes.

Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas aun cuando tengan restricción ese día.

Unidades destinadas a servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental o abastecimiento de agua.

Transporte escolar o de personal que cumpla con la verificación vigente y cuente con autorización.

Vehículos para servicios funerarios y cortejos fúnebres con holograma vigente.

Automóviles utilizados por personas con discapacidad que cuenten con permiso, holograma o placa correspondiente.

Unidades de transporte de residuos o materiales peligrosos autorizados, excepto las que trasladan combustibles.

Vehículos de transporte público de pasajeros y turismo con placas federales o locales que cumplan las disposiciones de verificación.

Camiones que transportan productos perecederos con sistemas de refrigeración y unidades revolvedoras de concreto.

Motocicletas, que no están sujetas a las restricciones de la Fase I.

Finalmente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que continuarán monitoreando la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas en la región. Un nuevo informe se dará a conocer este miércoles a las 15:00 horas.