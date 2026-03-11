México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 11 de marzo: AICM prevé complicaciones en accesos a terminales aéreas

Consulta el estado actual de las principales vialidades en el Valle de México

Guardar

En pocas líneas:

14:06 hsHoy

Autoridades alistan dispositivo de seguridad en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

14:02 hsHoy

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prevé complicaciones en los accesos vehiculares durante este día, por lo que recomienda a los pasajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado.

Como alternativa, los usuarios pueden utilizar el estacionamiento alterno ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca y desde ahí trasladarse a la Terminal 2 mediante el servicio gratuito de transporte.

También se pide a los viajeros consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

11:21 hsHoy

Bloqueos de taxistas en el AICM hoy 11 de marzo: hora, calles afectadas y alternativas viales

Los taxistas exigen a las autoridades frenar la operación de Uber y Didi en el AICM, alegando competencia desleal y falta de regulación

Aeropuerto Internacional de la Ciudad
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: Archivo)

La Ciudad de México está en alerta ante posibles afectaciones viales por la movilización anunciada de taxistas concesionados en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) este miércoles 11 de marzo de 2026.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

BloqueosManifestacionesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Tacos de pescado crujiente con aderezo light de chipotle: la receta fresca que amarás este verano

Te decimos cómo prepararlos fácil y rápido

Tacos de pescado crujiente con

Cristian Castro desata euforia y polémica en su concierto en el Auditorio Nacional: “Después de ustedes, no tengo nada”

El cantante ofreció una velada llena de nostalgia, invitados sorpresa y ocurrencias que encendieron al público capitalino

Cristian Castro desata euforia y

Se registra sismo en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Guerrero

Beca Benito Juárez 2026: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en abril

El programa va dirigido a estudiantes de preparatoria que cursen en alguna escuela pública

Beca Benito Juárez 2026: cuánto

¿Ventaneando en riesgo? Las posibles consecuencias legales por revelar fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La difusión de estas imágenes marcó el fin de casi dos décadas de anonimato visual para el joven

¿Ventaneando en riesgo? Las posibles

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubren una proteína sanguínea que

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Divulgador científico propone revisar cómo se enseña a leer y plantea un enfoque distinto para enfrentar la crisis educativa

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

Epic Games aumenta el precio de las monedas de Fortnite: los creadores explican por qué tomaron esta decisión

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Bolivia acuerda un crédito con el BID de 500 millones de dólares y espera aprobación del Legislativo

Más de 95 millones de personas en riesgo por tormentas severas y tornados desde Texas hasta Nueva York

Rodrigo Paz asiste a la investidura de José Antonio Kast ante la expectativa por una nueva relación bilateral

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

“Ardilla voladora”: la espectacular acrobacia de un luchador para ganar una pelea que recorre el mundo