Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 11 de marzo: AICM prevé complicaciones en accesos a terminales aéreas

La Ciudad de México está en alerta ante posibles afectaciones viales por la movilización anunciada de taxistas concesionados en los alrededores del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) este miércoles 11 de marzo de 2026.

También se pide a los viajeros consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Como alternativa, los usuarios pueden utilizar el estacionamiento alterno ubicado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca y desde ahí trasladarse a la Terminal 2 mediante el servicio gratuito de transporte .

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prevé complicaciones en los accesos vehiculares durante este día, por lo que recomienda a los pasajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado.

Autoridades alistan dispositivo de seguridad en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México .

