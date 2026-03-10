Sheinbaum recibe a líderes empresariales nórdicos en Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con empresarios europeos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este martes en Palacio Nacional a una delegación de más de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en lo que se considera la mayor misión empresarial nórdica que ha visitado el país.

El encuentro reunió a representantes de algunas de las compañías más influyentes de Europa, entre ellas ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, muchas de las cuales ya cuentan con presencia en México y buscan ampliar sus inversiones en sectores estratégicos.

Misión empresarial nórdica histórica llega a México

La reunión en Palacio Nacional fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Europa, que agrupa inversiones en áreas clave como telecomunicaciones, tecnología, manufactura, industria y ciencias de la vida.

La delegación estuvo integrada por líderes corporativos de empresas con operaciones globales que, en conjunto, generan ingresos superiores a los 385 mil millones de dólares y emplean a cerca de 1.5 millones de personas en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

Este encuentro representa la primera visita de una misión empresarial nórdica de esta magnitud al país, lo que refuerza el interés de compañías europeas por fortalecer su presencia en el mercado mexicano.

Sheinbaum destaca oportunidades de inversión en México

Durante el diálogo, la presidenta subrayó que México mantiene abiertas sus puertas a los inversionistas internacionales y destacó las oportunidades que ofrece el país en distintos sectores productivos.

Sheinbaum también respondió preguntas de los empresarios sobre áreas estratégicas como el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones, temas considerados prioritarios para el desarrollo económico y la cooperación internacional.

La mandataria enfatizó que la relación económica con las empresas nórdicas puede fortalecer el intercambio tecnológico y la innovación, así como impulsar proyectos de inversión que generen empleo y crecimiento en el país.

Grupo Wallenberg reafirma interés de empresas nórdicas en México

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), destacó que varias empresas nórdicas ya han anunciado nuevas inversiones en México.

Según explicó, estas inversiones se alinean con los objetivos del Plan México, estrategia que busca fortalecer el crecimiento económico y consolidar al país como un destino atractivo para capital extranjero.

Wallenberg reiteró que las compañías de la región mantienen una visión de largo plazo respecto a su presencia en México y expresó su interés en continuar ampliando las oportunidades de colaboración con el gobierno y el sector productivo nacional.

Empresas líderes presentes en la reunión en Palacio Nacional

Entre las empresas que formaron parte de la delegación destacan compañías con fuerte presencia en innovación, industria, transporte, energía y tecnología.

Entre ellas se encuentran:

ABB

Aker

AstraZeneca

Ericsson

Lego

Maersk

Nokia

Novo Nordisk

Vestas

Volvo

Muchas de estas firmas cuentan con operaciones en México o mantienen relaciones comerciales con el país, lo que abre la puerta a nuevos proyectos de inversión, cooperación tecnológica y expansión industrial.

Diplomacia económica y cooperación internacional

El encuentro fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien destacó la importancia del diálogo entre el gobierno mexicano y el sector empresarial internacional para fortalecer la cooperación económica.

La reunión forma parte de los esfuerzos de diplomacia económica del gobierno federal para atraer inversión extranjera, impulsar la innovación tecnológica y consolidar a México como un socio estratégico en la economía global.

Con esta visita, México busca reforzar sus vínculos con los países nórdicos y abrir nuevas oportunidades de inversión que contribuyan al desarrollo económico del país en los próximos años.