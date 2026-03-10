Daniel Noboa, presidente de Ecuador, cuestiona la ausencia de Claudia Sheinbaum en el ‘Escudo de las Américas’ de Trump

"No quieren resolver el problema", mencionó Noboa sobre la situación del narcotráfico en México. (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó públicamente la ausencia de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, mandatarios de México y Colombia, en la cumbre Escudo de las Américas organizada por Donald Trump en Estados Unidos.

En una entrevista con Luis Carlos Vélez, Noboa afirmó que los gobiernos de México y Colombia “no quieren resolver el problema” del narcotráfico en América Latina.

Durante la cumbre, que congregó a presidentes regionales afines a Trump para pactar acciones de seguridad conjunta, Sheinbaum y Petro destacaron entre los líderes que no acudieron al encuentro.

¿Qué dijo Noboa?

Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk

El mandatario ecuatoriano defendió la iniciativa multinacional para, según sus palabras, afrontar el crimen organizado con acciones coordinadas. Noboa consideró que, a diferencia de esfuerzos previos, este foro representaba al “primer gobierno en muchos años que mostraba preocupación por la situación en la región”, mostrándose abierto a colaboraciones militares junto a Trump.

Sobre el gobierno de México, Noboa expresó: “No quieren resolver el problema por alguna razón, no me adelanto, ni voy a dar una razón específica, pero no veo el interés”.

A las críticas sobre la política antidrogas de Estados Unidos, Noboa respondió que “sí hacen un esfuerzo para reducir el consumo”, aunque subrayó que combatir el problema “más cerca del origen” resulta “menos costoso, más fácil de combatir y mejor para nuestros pueblos”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reunión de Trump con otros presidentes de América Latina?

En conferencia de prensa, la mandataria mexicana aseguró que no fue invitada al “Escudo de las Américas”:

“No, no fuimos invitados. Pero no necesitábamos ser invitados porque nosotros tenemos, ya, un acuerdo con Estados Unidos”.

Explicó que la exclusión de México de esta alianza no tendrá repercusión en la cooperación bilateral, ya que ambos países cerraron un acuerdo de seguridad el 7 de febrero de 2025 y, tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México en septiembre, el entendimiento quedó reforzado en los “principios de soberanía y protección territorial”.

Sheinbaum enfatizó que equipos de trabajo de ambas administraciones sostienen reuniones cada mes para monitorear los puntos clave en materia de seguridad. “Ese trabajo lo seguimos haciendo. Cada mes hay una reunión de ese grupo de trabajo, de los equipos para seguir avanzando en los temas de seguridad”, puntualizó.

El vínculo con el Departamento de Estado, el Comando Norte y otras instituciones estadounidenses se mantiene activo, con esfuerzos centrados en disminuir el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. La presidenta remarcó: “Más allá de los asuntos de declaraciones, lo que nosotros vemos es la relación permanente que tenemos con el Departamento de Estado, con el Comando Norte, con las distintas instituciones de seguridad de los Estados Unidos, y los resultados de disminución de tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, que se ven claramente en los datos que presentamos”.