México

Rutina completa de ejercicio para realizar en casa usando tan solo una silla

La creatividad puede convertir cualquier rincón en un espacio para ejercitar el cuerpo y ganar energía

Guardar
El mobiliario cotidiano es la
El mobiliario cotidiano es la clave para quienes buscan fortalecer músculos y moverse sin complicaciones ni equipos caros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de mantenerse activo sin salir de casa ha cobrado relevancia en la vida cotidiana de millones de personas.

En este sentido una silla, presente en cualquier hogar, puede convertirse en el único elemento necesario para realizar una rutina completa de ejercicios físicos.

Esta propuesta permite fortalecer músculos, mejorar la movilidad y aumentar la resistencia, sin requerir equipamiento adicional ni experiencia previa.

Según especialistas en acondicionamiento físico consultados por The New York Times, el uso de mobiliario doméstico adaptado al ejercicio facilita la incorporación de la actividad física en la rutina diaria y reduce las barreras para comenzar a moverse.

Especialistas recomiendan el uso de
Especialistas recomiendan el uso de una silla estable para realizar entrenamiento de fuerza, resistencia y movilidad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina completa de ejercicio para realizar en casa usando tan solo una silla

Como mencionamos, no se requiere de un gran equipo para activar el cuerpo.

Es por eso que aquí te presentamos una rutina completa de ejercicio para realizar en casa utilizando solo una silla estable.

Esta rutina combina ejercicios de fuerza, movilidad y trabajo cardiovascular y puede adaptarse a diferentes niveles de condición física modificando repeticiones o intensidad.

Calentamiento (5 minutos)

  • Marcha o trote en el lugar: 1 minuto
  • Círculos de brazos: 30 segundos hacia adelante, 30 segundos hacia atrás
  • Elevaciones de rodillas alternas tocando la silla: 1 minuto
  • Sentadillas apoyando las manos en el respaldo de la silla: 1 minuto

Rutina de fuerza y funcional (30 minutos)

1. <b>Sentadillas con apoyo en la silla</b>

  • De pie, con los pies al ancho de las caderas, baja hasta sentarte suavemente y vuelve a levantarte.
  • Repeticiones: 12-15

2. <b>Fondos de tríceps</b>

  • Apoya las manos en el borde de la silla, piernas flexionadas o estiradas. Flexiona y extiende los codos bajando la cadera hacia el suelo.
  • Repeticiones: 10-12
Crédito: Freepik
Crédito: Freepik

3. <b>Step-up</b>

  • Sube un pie a la silla y lleva el cuerpo hacia arriba, alternando piernas.
  • Repeticiones: 10 por pierna
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. <b>Flexiones inclinadas</b>

  • Apoya las manos en el asiento de la silla, cuerpo en línea recta, realiza flexiones.
  • Repeticiones: 10-15

5. <b>Elevación de rodillas sentado</b>

  • Siéntate en el borde, lleva las rodillas hacia el pecho y extiende las piernas.
  • Repeticiones: 12-15

6. <b>Sentadillas búlgaras</b>

  • Apoya el empeine de un pie en la silla, flexiona la otra pierna bajando la cadera.
  • Repeticiones: 10 por pierna

7. <b>Plancha con manos en la silla</b>

  • Apoya las manos en el asiento, cuerpo alineado, mantén la posición.
  • Duración: 30-45 segundos
(Freepik)
(Freepik)

8. <b>Escaladores</b>

  • Manos en la silla, lleva rodillas alternas hacia el pecho de forma rápida.
  • Duración: 30 segundos

Vuelta a la calma (5 minutos)

  • Estiramiento de piernas sentado en la silla: 30 segundos por pierna
  • Estiramiento de brazos y hombros: 30 segundos por brazo
  • Flexión de tronco sentado (estiramiento de espalda): 1 minuto
  • Respiración profunda sentado: 1 minuto

Consejos:

  • Realiza el circuito 2-3 veces según tu capacidad.
  • Mantén la silla sobre una superficie antideslizante.
  • Si eres principiante, reduce las repeticiones y descansa más entre ejercicios.

Temas Relacionados

ejerciciorutinas de ejerciciodeportesentrenamientomexico-noticias

Más Noticias

Jesús Navarro, vocalista de Reik, cancela concierto de último minuto y manda preocupante mensaje desde el hospital

El vocalista de la banda mexicana preocupó a sus fans al mostrar fotografías médicas que contradicen la versión oficial y avivan la incertidumbre sobre su verdadero estado de salud y sus próximas presentaciones

Jesús Navarro, vocalista de Reik,

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: empieza 7ma entrada con un marcador 2 - 5

En el tercer juego de la fase de grupos del WCB 2026, la novena mexicana empezó a complicarse su panorama al medirse ante los norteamericanos

México vs Estados Unidos en

“No te estoy preguntando qué estás haciendo, me la traes ahorita”: usuaria insulta a conductora de Uber tras olvidar su bolsa

La reacción de una cliente ante su olvido desató una ola de opiniones sobre el trato hacia quienes ofrecen servicios de transporte

“No te estoy preguntando qué

La Casa de los Famosos 6: Sergio Mayer es eliminado

El diputado con licencia no llegó a cumplir un mes en el reality

La Casa de los Famosos

Padre de Esmeralda Castillo alza la voz en el 8M en CDMX: a más de 16 años de su desaparición, mantiene la exigencia de justicia

Entre consignas y pancartas, José Luis Castillo volvió a alzar la voz para exigir avances en las investigaciones sobre ausencias forzadas en México

Padre de Esmeralda Castillo alza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano detuvo a 7

Ejército Mexicano detuvo a 7 hombres con armas largas y chalecos tácticos tras denuncia  anónima en Culiacán

Detienen a cuatro presuntos integrantes de una célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa en Baja California

Detuvieron a “El Chiwas”, autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

ENTRETENIMIENTO

Jesús Navarro, vocalista de Reik,

Jesús Navarro, vocalista de Reik, cancela concierto de último minuto y manda preocupante mensaje desde el hospital

La Casa de los Famosos 6: Sergio Mayer es eliminado

Arturo Carmona revela por qué se divorció de Alicia Villareal y niega que "Te quedó grande la yegua" iba dirigida a él

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

DEPORTES

México vs Estados Unidos en

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: empieza 7ma entrada con un marcador 2 - 5

Gobierno de México otorga visas a jugadores de Irak para jugar el repechaje del Mundial 2026 en Monterrey

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”