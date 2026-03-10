El mobiliario cotidiano es la clave para quienes buscan fortalecer músculos y moverse sin complicaciones ni equipos caros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de mantenerse activo sin salir de casa ha cobrado relevancia en la vida cotidiana de millones de personas.

En este sentido una silla, presente en cualquier hogar, puede convertirse en el único elemento necesario para realizar una rutina completa de ejercicios físicos.

Esta propuesta permite fortalecer músculos, mejorar la movilidad y aumentar la resistencia, sin requerir equipamiento adicional ni experiencia previa.

Según especialistas en acondicionamiento físico consultados por The New York Times, el uso de mobiliario doméstico adaptado al ejercicio facilita la incorporación de la actividad física en la rutina diaria y reduce las barreras para comenzar a moverse.

Especialistas recomiendan el uso de una silla estable para realizar entrenamiento de fuerza, resistencia y movilidad en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina completa de ejercicio para realizar en casa usando tan solo una silla

Como mencionamos, no se requiere de un gran equipo para activar el cuerpo.

Es por eso que aquí te presentamos una rutina completa de ejercicio para realizar en casa utilizando solo una silla estable.

Esta rutina combina ejercicios de fuerza, movilidad y trabajo cardiovascular y puede adaptarse a diferentes niveles de condición física modificando repeticiones o intensidad.

Calentamiento (5 minutos)

Marcha o trote en el lugar : 1 minuto

Círculos de brazos : 30 segundos hacia adelante, 30 segundos hacia atrás

Elevaciones de rodillas alternas tocando la silla : 1 minuto

Sentadillas apoyando las manos en el respaldo de la silla: 1 minuto

Rutina de fuerza y funcional (30 minutos)

1. <b>Sentadillas con apoyo en la silla</b>

De pie, con los pies al ancho de las caderas, baja hasta sentarte suavemente y vuelve a levantarte.

Repeticiones: 12-15

2. <b>Fondos de tríceps</b>

Apoya las manos en el borde de la silla, piernas flexionadas o estiradas. Flexiona y extiende los codos bajando la cadera hacia el suelo.

Repeticiones: 10-12

Crédito: Freepik

3. <b>Step-up</b>

Sube un pie a la silla y lleva el cuerpo hacia arriba, alternando piernas.

Repeticiones: 10 por pierna

(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. <b>Flexiones inclinadas</b>

Apoya las manos en el asiento de la silla, cuerpo en línea recta, realiza flexiones.

Repeticiones: 10-15

5. <b>Elevación de rodillas sentado</b>

Siéntate en el borde, lleva las rodillas hacia el pecho y extiende las piernas.

Repeticiones: 12-15

6. <b>Sentadillas búlgaras</b>

Apoya el empeine de un pie en la silla, flexiona la otra pierna bajando la cadera.

Repeticiones: 10 por pierna

7. <b>Plancha con manos en la silla</b>

Apoya las manos en el asiento, cuerpo alineado, mantén la posición.

Duración: 30-45 segundos

(Freepik)

8. <b>Escaladores</b>

Manos en la silla, lleva rodillas alternas hacia el pecho de forma rápida.

Duración: 30 segundos

Vuelta a la calma (5 minutos)

Estiramiento de piernas sentado en la silla : 30 segundos por pierna

Estiramiento de brazos y hombros : 30 segundos por brazo

Flexión de tronco sentado (estiramiento de espalda) : 1 minuto

Respiración profunda sentado: 1 minuto

Consejos:

Realiza el circuito 2-3 veces según tu capacidad.

Mantén la silla sobre una superficie antideslizante.

Si eres principiante, reduce las repeticiones y descansa más entre ejercicios.