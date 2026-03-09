México

Un sujeto fue vinculado a proceso por prostituir mujeres en Puebla: el día de su captura fueron rescatadas dos colombianas

La FGR señaló que la investigación contra Hermilio “N” inició luego de que una mujer lo denunciara por haberla privado de la libertad y obligado a prostituirse

Guardar
Indicios encontrados el día de
Indicios encontrados el día de la captura. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un hombre identificado como Hermilo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en Puebla, luego de que una de sus victimas denunciara ante las autoridades los presuntos delitos

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba suficientes para que Hermilo “N” fuera vinculado a proceso por los delitos siguientes delitos:

  • Trata de personas en la modalidad de retener a una o varias personas con fines de explotación sexual
  • Trata de personas agravado en la modalidad de beneficiarse de la explotación de una o más personas a través de la prostitución

Tras la audiencia, el juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el imputado, quien permanecerá privado de su libertad mientras continúan las investigaciones.

Según los reportes oficiales, el día de su captura, realizada mediante una orden de aprehensión, las autoridades rescataron a dos mujeres de nacionalidad colombiana.

Investigación y denuncia inicial

Según detalló la FGR, la investigación en contra de arrancó tras la presentación de un Informe Policial Homologado (IPH), el cual recogió la declaración de una mujer que acusó a Hermilo “N” de haberla mantenido privada de su libertad y obligada a ejercer la prostitución.

De acuerdo con la información oficial consultada por Infobae México, la denuncia derivó en la apertura de una carpeta de investigación que permitió a las autoridades actuar en el domicilio señalado.

El operativo fue ejecutado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Casa cateada donde fue detenido
Casa cateada donde fue detenido el presunto delincuente y rescatadas las dos colombianas. Crédito: FGR

Durante la diligencia, las fuerzas federales ingresaron a un inmueble en la colonia San Baltazar Campeche, donde rescataron a dos mujeres de nacionalidad colombiana.

La FGR indicó que ambas víctimas se encontraban en condiciones de explotación sexual y que la intervención permitió su liberación inmediata.

La FGR subrayó que al acusado se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y garantizar la protección de las víctimas involucradas.

Otros rescates a víctimas de trata en el país

Imágenes de cuando las víctimas
Imágenes de cuando las víctimas eran trasladadas. Crédito: FGE Quintana Roo

Las acciones contra la trata de personas en México no se limitan a Puebla. En días recientes, autoridades en Quintana Roo realizaron dos cateos en bares de Benito Juárez y Playa del Carmen, donde resguardaron a 29 mujeres y un adolescente presuntamente víctimas de trata, prostitución ajena y explotación laboral.

En esa ocasión, el operativo fue coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y encabezado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

En la primera intervención, agentes localizaron a seis mujeres —cinco mexicanas y una cubana— que ofrecían servicios sexuales y acompañamiento bajo esquemas de fichaje en un bar de la avenida Rancho Viejo, en Benito Juárez. También identificaron a un adolescente mexicano como probable víctima de explotación laboral.

El segundo cateo, realizado en Playa del Carmen, permitió identificar a otras 23 mujeres, 18 mexicanas y 5 extranjeras —de nacionalidad cubana, hondureña y nicaragüense—, quienes también laboraban bajo esquemas de fichaje y relaciones sexuales tarifadas para los clientes.

Temas Relacionados

FGRVinculación a procesoProstituciónPueblaHermilio "N"Fiscalía General de la RepúblicaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo: se amplía la ventaja a 11 - 0

La novena dirigida por Benjamín Gil buscará su segunda victoria para mantenerse como líder de grupo

Brasil vs México Clásico Mundial

Cómo preparar un alcohol de romero casero para combatir la celulitis y aliviar dolores reumáticos

Un remedio clásico en hogares de América Latina que transmite tradiciones, aprovecha lo natural y busca suavizar dolencias cotidianas con aromas reconfortantes

Cómo preparar un alcohol de

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de marzo

El capítulo del día domingo es el más emocionante porque un deportista debe abandonar

Exatlón México: quién sale eliminado

Mariana Ochoa contra Ari Borovoy, afirma que sólo quiere llamar la atención: “A mí el ya se me resbala”

La polémica por el uso del nombre OV7 amenaza con empañar el recuerdo del icónico grupo pop, mientras los desacuerdos legales y emocionales siguen saliendo a la luz

Mariana Ochoa contra Ari Borovoy,

¿Habrá clases este lunes 9 de marzo? La SEP responde

Luego del llamado a la iniciativa ‘Un día sin nosotras’, la dependencia de educación del Gobierno de México dio a conocer si las actividades académicas serán suspendidas

¿Habrá clases este lunes 9
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos que

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

Caen 5 presuntos miembros del CJNG con droga escondida en bolsas de comida chatarra en Ixtapaluca, Edomex

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de marzo

Mariana Ochoa contra Ari Borovoy, afirma que sólo quiere llamar la atención: “A mí el ya se me resbala”

8M en CDMX: ponen a Christian Nodal en tendedero de deudores alimenticios

Imelda Tuñón asiste a la marcha 8M y afirma que sus palabras han sido tergiversadas: “Que mi voz sea escuchada”

José Eduardo Derbez pierde fuerte suma al ser estafado por hombre que dijo ser amigo de su familia: “Mi patrimonio”

DEPORTES

Brasil vs México Clásico Mundial

Brasil vs México Clásico Mundial de Beisbol en vivo: se amplía la ventaja a 11 - 0

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”

Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país