Un sujeto fue vinculado a proceso por prostituir mujeres en Puebla: el día de su captura fueron rescatadas dos colombianas

Indicios encontrados el día de la captura. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un hombre identificado como Hermilo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en Puebla, luego de que una de sus victimas denunciara ante las autoridades los presuntos delitos

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba suficientes para que Hermilo “N” fuera vinculado a proceso por los delitos siguientes delitos:

Trata de personas en la modalidad de retener a una o varias personas con fines de explotación sexual

Trata de personas agravado en la modalidad de beneficiarse de la explotación de una o más personas a través de la prostitución

Tras la audiencia, el juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el imputado, quien permanecerá privado de su libertad mientras continúan las investigaciones.

Según los reportes oficiales, el día de su captura, realizada mediante una orden de aprehensión, las autoridades rescataron a dos mujeres de nacionalidad colombiana.

Investigación y denuncia inicial

Según detalló la FGR, la investigación en contra de arrancó tras la presentación de un Informe Policial Homologado (IPH), el cual recogió la declaración de una mujer que acusó a Hermilo “N” de haberla mantenido privada de su libertad y obligada a ejercer la prostitución.

De acuerdo con la información oficial consultada por Infobae México, la denuncia derivó en la apertura de una carpeta de investigación que permitió a las autoridades actuar en el domicilio señalado.

El operativo fue ejecutado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

Casa cateada donde fue detenido el presunto delincuente y rescatadas las dos colombianas. Crédito: FGR

Durante la diligencia, las fuerzas federales ingresaron a un inmueble en la colonia San Baltazar Campeche, donde rescataron a dos mujeres de nacionalidad colombiana.

La FGR indicó que ambas víctimas se encontraban en condiciones de explotación sexual y que la intervención permitió su liberación inmediata.

La FGR subrayó que al acusado se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y garantizar la protección de las víctimas involucradas.

Otros rescates a víctimas de trata en el país

Imágenes de cuando las víctimas eran trasladadas. Crédito: FGE Quintana Roo

Las acciones contra la trata de personas en México no se limitan a Puebla. En días recientes, autoridades en Quintana Roo realizaron dos cateos en bares de Benito Juárez y Playa del Carmen, donde resguardaron a 29 mujeres y un adolescente presuntamente víctimas de trata, prostitución ajena y explotación laboral.

En esa ocasión, el operativo fue coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y encabezado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

En la primera intervención, agentes localizaron a seis mujeres —cinco mexicanas y una cubana— que ofrecían servicios sexuales y acompañamiento bajo esquemas de fichaje en un bar de la avenida Rancho Viejo, en Benito Juárez. También identificaron a un adolescente mexicano como probable víctima de explotación laboral.

El segundo cateo, realizado en Playa del Carmen, permitió identificar a otras 23 mujeres, 18 mexicanas y 5 extranjeras —de nacionalidad cubana, hondureña y nicaragüense—, quienes también laboraban bajo esquemas de fichaje y relaciones sexuales tarifadas para los clientes.