México

Sentencian en EEUU a coahuilense que traficaba armas a México: pasará siete años de cárcel de Texas

El acusado fue arrestado el 22 de abril de 2023 en el puerto de entrada de Eagle Pass tras una investigación que reveló la compra y contrabando de 36 armas de fuego

Foto: AFP
Foto: AFP

Un tribunal federal en Del Río, Estados Unidos, condenó a 84 meses de prisión a un ciudadano mexicano por su participación en el tráfico ilegal de armas hacia México, según informó el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

El acusado, Martín Edgar Garza Pacheco, fue arrestado el 22 de abril de 2023 en el puerto de entrada de Eagle Pass tras una investigación que reveló la compra y contrabando de 36 armas de fuego desde Estados Unidos a México.

Las pesquisas, realizadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos junto a otras agencias federales, determinaron que Garza Pacheco utilizó a Shiddartha Salinas Ávila y Víctor Ulysses Ybarra-Daniels para adquirir las armas en establecimientos de San Antonio.

La jueza principal de distrito de Estados Unidos, Alia Moses, llevó adelante el juicio, en el que Garza Pacheco se declaró culpable el 21 de agosto de 2023. Salinas Ávila recibió una sentencia de 42 meses de cárcel el 3 de noviembre de 2025, mientras que Ybarra-Daniels fue condenado a 48 meses el 8 de octubre.

Un hombre utiliza un arma
Un hombre utiliza un arma de gran calibre en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE también participaron en la investigación, y las fiscales federales adjuntas Nallely Duarte y Daisy González estuvieron a cargo del procesamiento.

EEUU podría ayudar a México frenando el tráfico de armas

El anuncio de esta sentencia se da el mismo día en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a la posible presencia militar de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles, en respuesta a propuestas recientes del mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante un evento en el que participaron cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, denominado ‘Escudo de las Américas’, Trump insistió públicamente en la idea de enviar tropas o incluso bombardear a los cárteles mexicanos, aunque México no fue invitado al encuentro.

(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)

En ese contexto, el presidente estadounidense reconoció a Sheinbaum como una “muy buena persona” y aludió a conversaciones previas con la mandataria, donde habría planteado la opción de intervención militar.

Al margen de este intercambio, Sheinbaum enfatizó que “alrededor del 75% del armamento empleado por los grupos criminales mexicanos proviene de Estados Unidos” y solicitó que Washington intensifique los esfuerzos para frenar el tráfico ilegal de armas a México.

Consideró además prioritario reducir el consumo de drogas entre la población estadounidense: “No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo mexicano destacó que la cooperación bilateral en seguridad se mantiene en los ámbitos de inteligencia y operaciones conjuntas, pero subrayó que todas las acciones sobre el crimen organizado en México recaen únicamente en las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías nacionales.

La tensión por este tema se acentuó tras la captura y muerte en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien estaba entre los criminales más buscados por México y Estados Unidos.

EEUUMéxicoTráfico de ArmasNarco en Méxicomexico-noticias

