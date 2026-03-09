La práctica acuática ayuda a mantener la movilidad, refuerza la salud y suma momentos de relajación en compañía. (Imagen ilustrativa Infobae)

La natación se consolida como una de las actividades físicas más recomendadas para personas mayores de 60 años.

Su práctica regular permite trabajar fuerza, movilidad y resistencia sin sobrecargar las articulaciones, lo que la convierte en una opción segura y efectiva para quienes buscan mejorar su salud y calidad de vida en la etapa adulta.

Además del impacto positivo en el bienestar físico, la natación también aporta beneficios psicológicos y sociales, contribuyendo al envejecimiento activo.

La natación es una de las actividades físicas más recomendadas para personas mayores de 60 años por sus múltiples beneficios para la salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de realizar natación después de los 60

Como mencionamos antes, la natación ofrece diversos beneficios para personas mayores de 60 años, tanto a nivel físico como mental.

En este sentido, y de acuerdo de la página especializada en adultos mayores All Seniors Care, entre los principales efectos positivos se encuentran los siguientes:

Mejora de la movilidad articular: La flotación en el agua reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que permite realizar movimientos con menor riesgo de lesiones.

Fortalecimiento muscular: Nadar implica el trabajo de varios grupos musculares, lo que contribuye a mantener y mejorar la masa muscular, fundamental en la prevención de la sarcopenia asociada al envejecimiento.

Salud cardiovascular: La práctica regular de natación ayuda a mejorar la circulación sanguínea y la capacidad cardiorrespiratoria.

Control del peso y metabolismo: La actividad física en el agua contribuye al gasto calórico y puede ayudar a controlar el peso corporal.

Mejora del equilibrio y la coordinación: Los ejercicios acuáticos favorecen el desarrollo del equilibrio, lo que puede disminuir el riesgo de caídas.

Bienestar psicológico: La natación puede reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

Prevención de enfermedades crónicas: Se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y osteoporosis.

Practicar natación después de los 60 años mejora la movilidad articular y reduce el riesgo de lesiones por el bajo impacto en las articulaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos para realizar natación después de los 60 años de manera segura

Para practicar natación después de los 60 años de manera segura, es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos:

Consulta médica previa: Antes de comenzar cualquier actividad física, es importante realizar un chequeo médico para descartar contraindicaciones y adaptar la intensidad del ejercicio a las condiciones individuales.

Elige piscinas adecuadas: Opta por instalaciones limpias, con agua a temperatura confortable y acceso fácil para personas mayores.

Calentamiento y estiramiento: Dedica tiempo a preparar el cuerpo con ejercicios suaves y estiramientos antes y después de nadar.

Utiliza ayudas si es necesario: Flotadores, tablas o cinturones de apoyo pueden facilitar la adaptación al agua y aumentar la seguridad.

Adapta la intensidad: Comienza con sesiones cortas y de baja intensidad, aumentando el tiempo y el esfuerzo en forma progresiva.

Escucha al cuerpo: Ante cualquier molestia, fatiga excesiva o dolor, detén la actividad y consulta con un profesional.

Hidrátate: Aunque no se perciba sudor, es fundamental beber agua antes y después de la natación.

Evita nadar solo: Realiza la actividad en compañía o en presencia de personal capacitado para responder ante cualquier eventualidad.

Elige horarios adecuados: Prefiere nadar en momentos de menor concurrencia y con buena iluminación, para reducir riesgos.

Aprende o perfecciona la técnica: Participar en clases adaptadas para adultos mayores puede ayudar a mejorar la técnica y aprovechar al máximo los beneficios de la natación.