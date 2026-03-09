Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

Alberto Barros regresa al Auditorio Nacional de Ciudad de México con un espectáculo de salsa latinoamericana el 7 de septiembre

La Ciudad de México recibirá el próximo lunes 7 de septiembre a una de las figuras más influyentes de la salsa latinoamericana: Alberto Barros volverá a subir al escenario del Auditorio Nacional, consolidando su vínculo histórico con el público mexicano en una noche que reunirá éxitos emblemáticos de su trayectoria.

A partir de las 20:30 horas, el trombonista colombiano presentará un espectáculo que reúne más de cuatro décadas de carrera como intérprete, arreglista y productor, con la promesa de revivir la memoria colectiva de la salsa en la capital mexicana frente a una audiencia esperada en miles.

Los boletos para este concierto ya están disponibles tanto en la plataforma Ticketmaster como en las taquillas del Auditorio Nacional.

Barros, originario de Cali, es reconocido como referente mundial de la salsa y colaborador de grandes como Joe Arroyo y Grupo Niche

Alberto Barros, referente indiscutido de la salsa moderna

Nacido en Cali, referente mundial del género tropical, Barros ha forjado una carrera excepcional a lo largo de más de cuarenta años, en los que se consolidó como arquitecto sonoro de la salsa, colaborando en la formación del sonido de referentes como Joe Arroyo y el Grupo Niche.

Su legado como trombonista virtuoso y productor ha definido arreglos que se consideran parte del patrimonio musical latinoamericano.

El músico colombiano construyó una reputación, tanto en su trabajo como solista como al lado de íconos de la música tropical, que le permite hoy ofrecer espectáculos en vivo reconocidos por su potencia instrumental:

“trombones que atraviesan el aire con potencia, percusiones que marcan el pulso del corazón caribeño y una sección rítmica que sostiene el tumbao con elegancia y contundencia”, se describe en la comunicación de la producción del evento.

El repertorio de Alberto Barros en Ciudad de México incluirá clásicos como 'La Escuela' y su versión de 'El Preso', conectando a distintas generaciones

Un repertorio que conecta generaciones

Para esta nueva presentación, Barros prepara un recorrido por los temas más celebrados de su carrera, incluyendo piezas como “La Escuela” y su versión de “El Preso”. Cada canción se plantea como un puente entre generaciones: la salsa, a través de sus reinterpretaciones, mantiene viva su relevancia como una de las expresiones centrales de la cultura musical latinoamericana.

La expectativa de una gran celebración tropical en el Auditorio Nacional responde, además, a una tradición: el público mexicano ha respaldado históricamente cada visita del artista, transformando cada cita en una fiesta colectiva que fusiona nostalgia, baile y alegría. El regreso de Barros significa un reencuentro entre la autenticidad de la salsa brava y una audiencia especializada en reconocer sus matices.

Producción y venta de boletos para una noche de salsa sin precedentes

El concierto —producido por Music Live— convertirá al Auditorio Nacional en una pista de baile masiva, destacando el valor intergeneracional de la salsa como lenguaje universal y manifestación constante de energía. La cita del 7 de septiembre constituye no solo una clase maestra de música popular, sino también una ocasión para celebrar a un músico que ha hecho de la pasión caribeña y la fusión de influencias su sello personal.

El trombonista colombiano Alberto Barros celebrará más de cuarenta años de carrera en una noche dedicada a los éxitos de la salsa tropical

Precios para ver a Alberto Barros en el Auditorio Nacional

El rango de precios para ver al salsero colombiano es el siguiente. Cabe mencionar que no están contemplados los cargos por servicio de Ticketmaster.

Piso 2 - $372 pesos

Piso 1 - $744 pesos

Balcón - $1,240 pesos

Luneta - $1,860 pesos

Preferente - $3,100 pesos