Ensalada tropical de camarones y uvas verdes: receta fácil y fresca para sorprender

La ensalada de camarones con uvas verdes aporta un toque fresco y tropical que realza cualquier mesa de verano.

La combinación vibrante y exótica más el dulzor de la fruta y el punto marino del camarón logran ese contraste perfecto que nunca falla.

La ensalada de camarones con uvas verdes viene ganando terreno en la gastronomía latinoamericana, sobre todo en estaciones cálidas o como opción fresca y liviana.

Se disfruta como entrada, en reuniones informales o en el menú de celebraciones, y permite jugar con ingredientes locales y tropicales según la región.

Esta receta de ensalada de camarones con uvas verdes y mango ha ganado popularidad en la gastronomía latinoamericana por su sabor exótico.

Receta de ensalada de camarones con uvas verdes

Se trata de una ensalada fría donde los protagonistas son los camarones cocidos, las uvas verdes y el mango, mezclados con cebolla, ají y morrón.

Se liga todo con una vinagreta cítrica y suave, resultando en un plato fresco y colorido, de textura crocante y jugosa.

Tiempo de preparación

20 minutos en total.

Preparación: 15 minutos

Cocción: 5 minutos (para los camarones)

Ingredientes

300 g de camarones pelados y cocidos 1 mango maduro, en cubos 200 g de uvas verdes, sin semillas y cortadas al medio 1 cebolla morada pequeña, en pluma fina 1/2 morrón rojo, en tiras finas 1 ají fresco pequeño, picado (opcional) Jugo de 2 limones 1 cucharadita de miel 1 cucharadita de mostaza tipo Dijon 1 cucharada de salsa inglesa 1 pizca de sal fina 1 cucharada de aceite de oliva Galletas saladas para acompañar

Cómo hacer ensalada de camarones con uvas verdes, paso a paso

Cocinar los camarones en agua hirviendo con sal durante 2 a 3 minutos. Enfriar rápidamente en agua con hielo. Evitar pasar de cocción para que queden tiernos. En un bol grande, colocar el mango en cubos, las uvas verdes, la cebolla morada, el morrón rojo y el ají. Incorporar los camarones cocidos y mezclar todo suavemente. En un recipiente pequeño, batir el jugo de limón, la miel, la mostaza, la salsa inglesa, la sal y el aceite de oliva hasta emulsionar. Volcar la vinagreta sobre la ensalada y mezclar para impregnar bien los ingredientes. Llevar a la heladera por 10 minutos antes de servir, así los sabores se integran. Servir la ensalada bien fría, acompañada de galletas saladas.

La combinación de camarón, uvas verdes, mango y vegetales ofrece una textura jugosa y un contraste de sabores irresistible.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 18 g

Proteínas: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la fruta y los camarones pierden textura.