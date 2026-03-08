Ensalada tropical de camarones y uvas verdes: receta fácil y fresca para sorprender

Un toque fresco y tropical puede cambiar cualquier mesa: nada como una buena ensalada de camarones con uvas verdes para sorprender.
La combinación vibrante y exótica más el dulzor de la fruta y el punto marino del camarón logran ese contraste perfecto que nunca falla.
La ensalada de camarones con uvas verdes viene ganando terreno en la gastronomía latinoamericana, sobre todo en estaciones cálidas o como opción fresca y liviana.
Se disfruta como entrada, en reuniones informales o en el menú de celebraciones, y permite jugar con ingredientes locales y tropicales según la región.
Receta de ensalada de camarones con uvas verdes
Se trata de una ensalada fría donde los protagonistas son los camarones cocidos, las uvas verdes y el mango, mezclados con cebolla, ají y morrón.
Se liga todo con una vinagreta cítrica y suave, resultando en un plato fresco y colorido, de textura crocante y jugosa.
Tiempo de preparación
- 20 minutos en total.
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 5 minutos (para los camarones)
Ingredientes
- 300 g de camarones pelados y cocidos
- 1 mango maduro, en cubos
- 200 g de uvas verdes, sin semillas y cortadas al medio
- 1 cebolla morada pequeña, en pluma fina
- 1/2 morrón rojo, en tiras finas
- 1 ají fresco pequeño, picado (opcional)
- Jugo de 2 limones
- 1 cucharadita de miel
- 1 cucharadita de mostaza tipo Dijon
- 1 cucharada de salsa inglesa
- 1 pizca de sal fina
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Galletas saladas para acompañar
Cómo hacer ensalada de camarones con uvas verdes, paso a paso
- Cocinar los camarones en agua hirviendo con sal durante 2 a 3 minutos. Enfriar rápidamente en agua con hielo. Evitar pasar de cocción para que queden tiernos.
- En un bol grande, colocar el mango en cubos, las uvas verdes, la cebolla morada, el morrón rojo y el ají.
- Incorporar los camarones cocidos y mezclar todo suavemente.
- En un recipiente pequeño, batir el jugo de limón, la miel, la mostaza, la salsa inglesa, la sal y el aceite de oliva hasta emulsionar.
- Volcar la vinagreta sobre la ensalada y mezclar para impregnar bien los ingredientes.
- Llevar a la heladera por 10 minutos antes de servir, así los sabores se integran.
- Servir la ensalada bien fría, acompañada de galletas saladas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 160 kcal
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 14 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la fruta y los camarones pierden textura.