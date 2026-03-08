Ballena azul con albinismo sorprende en Baja California Sur: científicos destacan rareza del hallazgo

El ingreso de un ejemplar inusual en el Parque Nacional Bahía de Loreto fortalece la posición del Mar de Cortés como santuario ecológico. (X/ @CONANP_mx)

La aparición de una ballena azul albina en el Parque Nacional Bahía de Loreto, de Baja California Sur, ha marcado un momento histórico para la biología marina en México.

Este avistamiento, captado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de México, considerado un fenómeno excepcional, no sólo cautivó a quienes presenciiaron la escena, sino que también abrió nuevas líneas de investigación sobre la genética y conservación de cetáceos.

El hallazgo fue compartido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de México. (X/ @CONANP_mx)

La ballena azul, el animal más grande del planeta, está catalogada como “En Peligro de extinción” a nivel global y como “Sujeta a Protección Especial” en México. El hecho de que un ejemplar con albinismo aparezca en aguas mexicanas refuerza la relevancia del Mar de Cortés como santuario natural y como laboratorio vivo para la ciencia.

Un fenómeno genético excepcional

El albinismo en cetáceos es una condición extremadamente rara.

Ausencia total o parcial de melanina: el pigmento que da color a piel y ojos.

Incidencia mínima: apenas 0.0025% en ballenas jorobadas.

Casos famosos: Migaloo en Australia y “Galón de Leche” en Baja California Sur.

El albinismo en cetáceos, con una incidencia mínima de 0.0025%, convierte a este ejemplar mexicano en referente mundial para la investigación genética y conservación. - crédito @CORPOGUAJIRA/X y Erik Schlogl/Museo Nacional de Historia Natural de Chile

La presencia de este ejemplar albino en una ballena azul convierte a México en referente mundial. Este hallazgo abre la puerta a estudios genéticos que podrían explicar cómo se transmite esta condición en especies marinas de gran tamaño.

Temporada excepcional en Loreto

La temporada de avistamiento ha superado todas las expectativas.

Más de 30 ballenas azules identificadas en el área protegida.

Avistamiento de una madre con su cría, confirmando la importancia de Loreto como zona de crianza.

Ballenas alimentándose muy cerca de la costa , gracias a una surgencia masiva de nutrientes.

Abundancia de krill, alimento principal de la ballena azul, que consume hasta cuatro toneladas al día.

La abundancia de krill en el Parque Nacional Bahía de Loreto ha propiciado que las ballenas se alimenten cerca de la costa, reforzando la salud del ecosistema. (Foto de archivo)

Este comportamiento refleja un ecosistema marino saludable y productivo. Además, la presencia de ballenas jorobadas y de aleta enriquece la diversidad de cetáceos, consolidando a Loreto como un punto clave para la observación responsable de fauna marina.

Conservación y responsabilidad

El avistamiento subraya la necesidad de reforzar la conservación.

Programas de fotoidentificación y monitoreo para estudiar movimientos sin alterar ciclos naturales.

Coordinación entre instituciones académicas y prestadores turísticos.

Observación bajo prácticas sustentables, protegiendo tanto a los animales como al ecosistema.

La observación de una madre ballena azul con su cría resalta a Loreto como zona de crianza vital para la especie en peligro de extinción. (Foto: Gobierno de México)

Este hallazgo es más que un espectáculo natural: es un recordatorio de la riqueza biológica que alberga México y de la responsabilidad que implica conservarla. La ballena azul albina de Loreto quedará registrada como uno de los momentos más significativos en la historia de la biología marina nacional.