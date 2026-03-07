México

Fernanda Redondo acusa al vocalista de Los Recoditos de romperle el celular: “Tenía todas las pruebas”

La expareja del cantante lo denunció recientemente por presunta violencia doméstica

Guardar
(Tiktok/IG)
(Tiktok/IG)

Fernanda Redondo, ex pareja de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, publicó un video en su cuenta de TikTok donde mostró un teléfono celular con la pantalla completamente destrozada.

Según su declaración, el dispositivo contenía pruebas de las agresiones que previamente denunció ante redes sociales y autoridades.

¿Qué dijo Fernanda?

En la publicación, Redondo escribió:

“#rafarecoditos me quiebra mi teléfono porque ahí tenía todas las pruebas donde me golpeaba”.

El video rápidamente se viralizó entre los seguidores de la agrupación y usuarios de la plataforma, generando reacciones y comentarios sobre la situación que enfrenta la pareja.

En las imágenes se observa a Fernanda sosteniendo el celular dañado, mientras en la descripción reiteró que la destrucción del equipo habría ocurrido cuando el aparato almacenaba evidencia de presuntos actos de violencia. El video ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios.

La esposa del vocalista de Los Recoditos aseguró que fue su expareja quien lo rompió (Tiktok fergcortez)

Hasta el momento, ni Rafa González ni la banda Los Recoditos han emitido una postura pública sobre la nueva acusación. El caso permanece bajo investigación, y la agrupación mantiene la suspensión temporal del cantante mientras se esclarecen los hechos.

Denuncias previas y suspensión del vocalista

El caso entre Fernanda Redondo y Rafa González ha atraído atención pública desde que la ex pareja denunció en redes sociales y medios de comunicación presunta violencia física y psicológica a lo largo de su relación.

Redondo aseguró haber sido agredida en diversas ocasiones y presentó imágenes de heridas, señalando como responsable al vocalista de Los Recoditos.

Videos difundidos muestran a la
Videos difundidos muestran a la ex pareja de Rafael González autolesionándose, lo que complica la acusación de violencia doméstica. (RS)

En respuesta, Rafa González negó los señalamientos a través de sus redes sociales y afirmó ser víctima de difamación.

La agrupación sinaloense anunció la suspensión temporal del cantante y reiteró su política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, subrayando que colaborarán con las autoridades mientras se realizan las investigaciones oficiales.

Temas Relacionados

Fernanda RedondoLos RecoditosRafa GonzálezViolencia Domésticamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

“Cabeza fría”: Sheinbaum responde a insistencia de Trump sobre erradicar cárteles de droga en México

La presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones del mandatario estadounidense previo a un evento en el Edomex

“Cabeza fría”: Sheinbaum responde a

La mató y la dejó en un tambo en Ecatepec, frente a gente que pasaba

Un hombre fue captado por una cámara de seguridad cuando dejaba un bidón azul con el cadáver de una mujer en la colonia Hank González

La mató y la dejó

Con mono Punch, gobierno de Sheinbaum combate rechazo a la educación

El mono Punch, que habita en un zoológico de Japón, se viralizó por ser rechazado por los otros y optar por refugiarse en un peluche

Con mono Punch, gobierno de

Alumnos de prepa en Morelos se graban inhalando presunta cocaína dentro del salón

Un video viral muestra a estudiantes del CBTA 190 en Ocuituco, Morelos, inhalando una sustancia blanca dentro de un salón de clases; el plantel analiza sanciones

Alumnos de prepa en Morelos

Monreal urge a Morena a definir reglas para candidaturas de 2027 en el Consejo Nacional

El diputado de Morena hizo un llamado a que quienes aspiren a un cargo eviten las campañas anticipadas

Monreal urge a Morena a
MÁS NOTICIAS

NARCO

En 30 segundos, hombres armados

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

Cae “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Antiunión y objetivo prioritario en CDMX

Alcaldesa de San Cristóbal niega vínculos con el CJNG y afirma que auto de lujo de sus hijos es prestado

ENTRETENIMIENTO

Esposa del vocalista de Los

Esposa del vocalista de Los Recoditos reacciona tras ser llamada ‘mentirosa’ por supuesta autolesión: “Ya está la demanda”

CD9 detiene actividades de Freddy tras polémica en redes sociales

“Hay cosas que no se miden en números”: Ballet de Monterrey a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ ese arte

¿Yuridia se quemó? La cantante revela inquietante marca en su rostro y pide ayuda

Alondra de la Parra desafía a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ la ópera y ballet: “Está muy vivo”

DEPORTES

Árbitros varados en Qatar regresan

Árbitros varados en Qatar regresan a México: “Nos despertaba a veces los sonidos de las bombas”

Isaac del Toro ha historia y logra el tercer lugar en la Strade Bianche 2026

Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia

Jorge Campos emociona a los fans del Tri al asegurar que México llegará a las semifinales del Mundial 2026