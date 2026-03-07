Fernanda Redondo acusa al vocalista de Los Recoditos de romperle el celular: “Tenía todas las pruebas”

(Tiktok/IG)

Fernanda Redondo, ex pareja de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, publicó un video en su cuenta de TikTok donde mostró un teléfono celular con la pantalla completamente destrozada.

Según su declaración, el dispositivo contenía pruebas de las agresiones que previamente denunció ante redes sociales y autoridades.

¿Qué dijo Fernanda?

En la publicación, Redondo escribió:

“#rafarecoditos me quiebra mi teléfono porque ahí tenía todas las pruebas donde me golpeaba”.

El video rápidamente se viralizó entre los seguidores de la agrupación y usuarios de la plataforma, generando reacciones y comentarios sobre la situación que enfrenta la pareja.

En las imágenes se observa a Fernanda sosteniendo el celular dañado, mientras en la descripción reiteró que la destrucción del equipo habría ocurrido cuando el aparato almacenaba evidencia de presuntos actos de violencia. El video ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios.

La esposa del vocalista de Los Recoditos aseguró que fue su expareja quien lo rompió (Tiktok fergcortez)

Hasta el momento, ni Rafa González ni la banda Los Recoditos han emitido una postura pública sobre la nueva acusación. El caso permanece bajo investigación, y la agrupación mantiene la suspensión temporal del cantante mientras se esclarecen los hechos.

Denuncias previas y suspensión del vocalista

El caso entre Fernanda Redondo y Rafa González ha atraído atención pública desde que la ex pareja denunció en redes sociales y medios de comunicación presunta violencia física y psicológica a lo largo de su relación.

Redondo aseguró haber sido agredida en diversas ocasiones y presentó imágenes de heridas, señalando como responsable al vocalista de Los Recoditos.

Videos difundidos muestran a la ex pareja de Rafael González autolesionándose, lo que complica la acusación de violencia doméstica. (RS)

En respuesta, Rafa González negó los señalamientos a través de sus redes sociales y afirmó ser víctima de difamación.

La agrupación sinaloense anunció la suspensión temporal del cantante y reiteró su política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, subrayando que colaborarán con las autoridades mientras se realizan las investigaciones oficiales.