Alumnos de prepa en Morelos se graban inhalando presunta cocaína dentro del salón

Un video viral muestra a estudiantes del CBTA 190 en Ocuituco, Morelos, inhalando una sustancia blanca dentro de un salón de clases; el plantel analiza sanciones

Un video difundido en redes sociales exhibe a estudiantes de bachillerato presuntamente inhalando cocaína dentro de un salón de clases en el estado de Morelos, lo que generó indignación y abrió un debate sobre el consumo de drogas entre adolescentes.

La grabación habría sido realizada en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 190, ubicado en el municipio de Ocuituco, donde varios jóvenes fueron captados participando en lo que aparenta ser una “competencia” para aspirar líneas de una sustancia blanca.

En el video se observa a estudiantes con uniforme escolar dentro del aula. Frente a dos de ellos, que permanecen sentados en sus pupitres, se distinguen varias líneas de polvo blanco colocadas sobre las pantallas de teléfonos celulares.

Los jóvenes inhalan la sustancia por la nariz utilizando un objeto similar a un popote, mientras una persona que los graba dice: “El primero en acabar gana”.

La escena, que dura apenas unos segundos, rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó fuertes críticas por el presunto consumo de drogas dentro de una escuela.

Estudiantes ofrecen disculpas tras la difusión del video

Después de que el material se volvió viral, algunos de los jóvenes que aparecen en la grabación difundieron videos en redes sociales para ofrecer disculpas y asumir responsabilidad por lo ocurrido.

El estudiante que grabó el video reconoció públicamente que se equivocó y pidió que no se responsabilice a la escuela por lo sucedido.

“Sé que me equivoqué… admito mi error y me gustaría dejar en claro que la escuela no se equivocó”, dijo el joven en un mensaje difundido en línea.

Una de las alumnas que aparece en el clip también aseguró que ya recibió una sanción.

“Admito mi error y ya fui suspendida”, señaló la estudiante en un breve video en el que se refiere al incidente.

Otro de los jóvenes involucrados indicó que él sería expulsado del plantel tras la polémica generada por el video.

Plantel analiza sanciones y convoca a padres de familia

Pese a los mensajes difundidos por los estudiantes, la dirección del plantel aclaró que aún no se ha confirmado oficialmente la expulsión de los alumnos involucrados.

El CBTA 190 informó que se convocará a los padres de familia para revisar el caso y determinar las medidas disciplinarias correspondientes.

Las autoridades educativas señalaron que el proceso se analizará conforme a los protocolos del plantel, debido a la gravedad del hecho y al impacto que generó la difusión del video.

Debate sobre consumo de drogas entre estudiantes

El incidente también abrió una discusión en redes sociales sobre el acceso de adolescentes a sustancias ilícitas y la falta de supervisión en algunos planteles escolares.

Usuarios de internet señalaron que la viralización de este tipo de contenidos refleja un problema más amplio relacionado con el consumo de drogas entre jóvenes.

Además, hasta el momento no existe confirmación oficial de que la sustancia mostrada en el video sea realmente cocaína, por lo que las autoridades deberán investigar el caso para determinar lo ocurrido.

El municipio de Ocuituco, donde se ubica el plantel, se encuentra en una región con rutas de tránsito de droga hacia el Estado de México, lo que ha generado preocupación entre habitantes y autoridades locales.

