Localizan con vida a Alondra María, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida en Morelos

Alondra María Stephanye Contreras Galarza es encontrada con vida. (captura de pantalla)

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó este 6 de marzo, a través de su cuenta oficial de X, la desactivación del Protocolo Alba Morelos, implementado para la búsqueda y localización de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, de 18 años.

Autoridades estatales confirmaron que la joven fue localizada con vida, por lo que se cancelaron las acciones de búsqueda.

El Protocolo Alba Morelos había sido activado tras la denuncia de la desaparición de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, quien fue vista por última vez el 5 de marzo de 2026 en el municipio de Temixco, Morelos.

Durante la búsqueda, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas difundió la ficha con los datos de la joven y los números telefónicos para aportar información sobre su paradero.