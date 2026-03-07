México

Alcaldesa de San Cristóbal niega vínculos con el CJNG y afirma que auto de lujo de sus hijos es prestado

La alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, rechazó cualquier vínculo con el CJNG y aseguró que los autos Audi que sus hijos mostraron en redes sociales no son de su propiedad

La alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Fabiola Ricci Diestel, rechazó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que los autos de lujo de la marca Audi que sus hijos mostraron recientemente en redes sociales no son de su propiedad, sino que pertenecen a un familiar que únicamente se los presta.

La polémica surgió luego de que circularan imágenes en las que los hijos de la presidenta municipal aparecen posando con vehículos Audi modelo S5, cuyo precio de lista ronda 1 millón 514 mil pesos cada uno, lo que implicaría un valor conjunto cercano a 3 millones 115 mil pesos.

Ante los cuestionamientos por el origen de esos vehículos, Ricci Diestel explicó que al menos uno de los automóviles pertenece al abuelo de los jóvenes y que ellos solo lo utilizan de manera ocasional.

“Es un carro seminuevo del 2023, lo compró el abuelo hace aproximadamente un año… el carro no es de mis hijos, se los presta el abuelo”, afirmó la alcaldesa en entrevista radiofónica.

La polémica por la presunta “narconómina” del CJNG

El tema generó mayor controversia porque el municipio de San Cristóbal de las Casas aparece mencionado en una supuesta “narconómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fue asesinado por elementos del Ejército el pasado 22 de febrero.

En los documentos filtrados, que presuntamente registran pagos realizados entre el 3 y el 9 de noviembre, aparecen referencias a “Secretaría S. Cris” y “Municipio S. Cris”, con montos cercanos a 50 mil pesos cada uno.

Estos registros, según reportes periodísticos, formarían parte de una lista de pagos del CJNG destinada a cubrir gastos operativos, sobornos o sueldos de colaboradores en distintos estados del país.

No obstante, la alcaldesa aseguró que ni ella ni su administración han recibido dinero del crimen organizado y sostuvo que las autoridades pueden investigar cualquier señalamiento.

“Tu servidora no ha recibido absolutamente ningún peso de ningún cártel ni de ninguna organización”, declaró.

Señalamientos por el estilo de vida de sus hijos

La controversia también se alimentó por publicaciones en redes sociales en las que los hijos de la alcaldesa aparecen junto a artistas y presumiendo artículos de lujo, como tenis de marcas exclusivas valuados entre 25 mil y 28 mil pesos.

Estas imágenes generaron cuestionamientos debido a que, según su declaración patrimonial, Ricci Diestel percibe un salario mensual bruto de aproximadamente 112 mil pesos como presidenta municipal.

Ante las críticas, la edil sostuvo que sus hijos no llevan una vida de excesos y explicó que su familia también cuenta con una empresa privada que opera desde hace más de dos décadas en el sector de distribución de refacciones y autopartes.

Además, señaló que el hecho de que sus hijos hayan coincidido con artistas en eventos o ferias se debe a las actividades públicas que ella realiza como parte de su cargo.

Investigación y debate público

Mientras tanto, el tema ha provocado un debate en redes sociales y en la esfera política local, donde se cuestiona la procedencia de los recursos que permiten a familiares de funcionarios presumir bienes de lujo.

En paralelo, autoridades estatales han señalado que se revisarán los documentos relacionados con la supuesta “narconómina” del CJNG para determinar si existe o no responsabilidad de funcionarios públicos.

La alcaldesa insistió en que su administración está abierta a cualquier investigación y reiteró que no existe relación con organizaciones criminales.

“Invito a los ciudadanos a conocer mi casa y ver cómo vivimos”, dijo la funcionaria al responder a las críticas sobre su patrimonio y el estilo de vida de su familia.

