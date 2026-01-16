Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Imagen ilustrativa de un recorrido de seguridad de una unidad de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Policía Municipal San Cristóbal de las Casas

Un comandante de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue atacado a balazos por un civil armado cuando salía de cubrir su turno este viernes 16 de enero.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió alrededor del mediodía sobre la avenida Insurgentes, en la zona del Cerrito del municipio, cuando un sujeto desconocido que se desplazaba a bordo de una motocicleta le disparó.

Tras cometer el ataque, el responsable huyó del lugar. En tanto, el oficial fue atendido de manera inmediata por elementos de emergencias para ser trasladado a un hospital.

Testimonios recogidos por medios locales afirmaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que alertaron a las autoridades.

La agencia Quadratín informó que el comandante fue identificado como Adonai “N”, quien se reporta estable tras la agresión.

Foto: Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas

Elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Estatal y Municipal, fueron desplegados en la zona para realizar un cerco de seguridad para permitir se realizaran las diligencias correspondientes.

Además, realizaron un operativo para localizar al presunto responsable, que culminó con el hallazgo de una motocicleta abandonada que podría estar relacionada con el ataque.

Alcaldesa condenó la agresión: “Vamos a redoblar esfuerzos”, afirmó

Alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel. Foto: Facebook / Fabiola Ricci

Fabiola Ricci Diestel, alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, confirmó el ataque armado en contra de un comandante de la policía municipal y expresó su rechazo.

A través de sus redes sociales, la edil condenó cualquier acto de violencia en el municipio y aseguró que ningún acto los detendrá en el combate a la inseguridad.

“Quiero decirle a toda la delincuencia que esto no nos va a parar. Vamos a seguir redoblando esfuerzos para que la paz en San Cristóbal (de las Casas) sea contundente”, afirmó.

Ricci Diestel agradeció al fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, por atender el caso de manera pronta y realizar las investigaciones correspondientes.

Respecto al posible móvil, la edil aseguró que el ataque armado en contra del comandante se habría realizado debido a sus actividades en la procuración de seguridad o por un “tema personal”, lo cual ya está siendo analizado por las autoridades.

A la izquierda, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, a la derecha el secretario de seguridad pública, Óscar Aparicio Avendaño. (FGE Chiapas)

Finalmente, la alcaldesa afirmó que continuarán trabajando para que los habitantes del municipio puedan gozar de tranquilidad.

“Decirles a aquellos que hoy, más que nunca, seguiremos redoblando esfuerzos y que no vamos a permitir que la violencia esté en San Cristóbal. Vamos a luchar día con día por la paz de nuestro municipio”, sentenció.

Cabe señalar que uno de los hechos de mayor violencia registrados en el estado en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ocurrió el 2 de junio de 2025, cuando cinco uniformados fueron emboscados y asesinados durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Frontera Comalapa.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía del Estado, el hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en un tramo de terracería, en el que la unidad 23057 fue interceptada por un grupo armado que les disparó en repetidas ocasiones.

Civiles armados perpetraron un ataque armado contra una patrulla de la policía estatal, dando muerte a 5 elementos. (X/@FelipeLeonLopez)

Tras el ataque armado, los sujetos incendiaron la patrulla con los agentes en su interior.