Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

El hermetismo que rodeó durante años a Nemesio Oseguera Cervantes dejó muy pocas fotografías auténticas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Hermetismo sobre la muerte de
Hermetismo sobre la muerte de "El Mencho" es aprovechada por internautas para crear imágenes con IA. (Redes sociales)

La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero de 2026, no solo fue un terremoto en la historia del narcotráfico en México, sino que también desencadenó una ola de incertidumbre que ha desembocado en un boom de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial (IA) que ya han logrado engañar a más de uno en medio del hermetismo del operativo.

Muerte, hermetismo y funeral bajo resguardo: el contexto que alimentó la desinformación

“El Mencho” murió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, tras un operativo militar realizado por fuerzas federales. De acuerdo con fuentes oficiales, la muerte del líder criminal desató una ola de violencia en al menos 20 estados, con bloqueos, ataques y enfrentamientos que pusieron en alerta a las autoridades federales y estatales.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho",
Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del CJNG, estaría siendo velado en una funeraria en Guadalajara. (AFP/Redes sociales)

El funeral se llevó a cabo días después en Guadalajara, bajo un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por el Ejército y la Guardia Nacional, con acceso restringido a la Funeraria La Paz y revisiones exhaustivas a asistentes, vehículos y coronas fúnebres.

El gobierno mexicano ha optado por no difundir imágenes del cuerpo ni videos del enfrentamiento, argumentando la seguridad de los elementos se que vieron involucrados en la operación, sin embargo, este ambiente de hermetismo ha llevado a algunos internautas a crear imágenes falsas que rápidamente se han viralizado.

¿Qué imágenes son falsas?

Entre los ejemplos más difundidos se encuentra la imagen de un hombre, supuestamente “El Mencho”, dentro de un ataúd dorado, vestido con saco gris y medalla de San Judas Tadeo, atribuida a su supuesto funeral en Guadalajara.

Imágenes falsas de "El Mencho"
Imágenes falsas de "El Mencho" creadas con IA. (Redes sociales)

Otra imagen viral, de las primeras que surgió tras la noticia de su muerte, es la que muestra a un supuesto “Mencho” con el rostro golpeado, con camisa blanca, que está recostado sobre el piso.

Imágenes falsas de "El Mencho"
Imágenes falsas de "El Mencho" creadas con IA. (Redes sociales)

Otra de las piezas más compartidas fue la de “El Mencho” abrazado por una influencer identificada como Maria Julissa, supuestamente captada “24 horas antes de su deceso”. Esta falsa imagen ocasionó que la propia creadora de contenido saliera a desmentir cualquier relación y denunció la manipulación de su imagen con malas intenciones.

Imágenes falsas de "El Mencho"
Imágenes falsas de "El Mencho" creadas con IA. (Redes sociales)

Herramientas como SynthID de Google DeepMind, Google Lens, análisis forenses de Reuters y otros análisis realizados con IAs han permitido verificar que todas estas imágenes son falsas. Los principales indicios que revelan su origen artificial incluyen:

  • Marcas de agua digitales invisibles: SynthID detectó huellas digitales incrustadas en los archivos, invisibles para el ojo humano, pero diseñadas para identificar contenido generado o modificado por IA, incluso si la imagen fue recortada o comprimida.
  • Texturas artificiales o repetitivas: Las IA suelen crear patrones en la tela (como sacos, camisas o almohadones) que resultan demasiado uniformes o con microdetalles extraños.
  • Iluminación plana y poco natural: Las imágenes generadas muestran una luz muy pareja en el rostro, la ropa y el fondo, con ausencia de sombras profundas que normalmente sí aparecerían en una escena real.
  • Rostros y manos poco realistas: Detalles faciales “suaves”, borrosos o carentes de imperfecciones, y manos con posturas o proporciones anómalas, son frecuentes en imágenes generadas por IA.
  • Desproporción en objetos simbólicos: Elementos como medallas, ataúdes o accesorios pueden estar sobredimensionados, mal integrados o con proporciones que no corresponden a la realidad.
  • Errores en anatomía o perspectiva: En algunos casos, la posición del cuerpo, la forma del cuello o el encuadre no corresponden a una fotografía real tomada en esas condiciones.
  • Reutilización de fondos o detalles genéricos: Las IA tienden a generar fondos o detalles que resultan genéricos o inconsistentes al analizar la escena completa.

En conjunto, estos indicadores, sumados a la inexistencia de imágenes oficiales por parte de ninguna autoridad, permitieron descartar la autenticidad de todas las imágenes virales que circularon tras la muerte de “El Mencho”.

El enigma visual de El Mencho: por qué hay tan pocas fotos auténticas

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, detenido en 1986 y 1989. (Departamento de Policía de San Francisco, EEUU)

A diferencia de otros capos del narcotráfico que buscaban notoriedad o terminaban expuestos en imágenes de operativos, la biografía visual de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, siempre estuvo marcada por el hermetismo.

Las únicas fotografías reales que han sido confirmadas corresponden a dos detenciones en Estados Unidos en los años ochenta, cuando fue arrestado en San Francisco por delitos de drogas; en esas imágenes aparece joven, con sudadera azul y rostro serio.

EEUU anunció un aumento a
EEUU anunció un aumento a la recompensa que se ofrece por 'El Mencho', líder del CJNG. (DEA/Departamento de Estado de Estados Unidos)

A ellas se suman la ficha frontal de la DEA, utilizada en carteles de búsqueda internacionales, y algunas fotos filtradas de reuniones familiares, difundidas en redes sociales y nunca verificadas por fuentes oficiales.

Fotografía de El Mencho con
Fotografía de El Mencho con sus hijos, entre ellos El Menchito, hoy detenido en EEUU. (Redes sociales)

Este vacío fotográfico alimentó el mito en torno a su figura y facilitó la viralización de imágenes falsas tras su muerte.

Hasta ahora, ni el gobierno mexicano ni agencias estadounidenses han publicado fotografías oficiales del cadáver ni del funeral de “El Mencho”. En contraste, las piezas de archivo y las imágenes de su etapa inicial como líder criminal siguen siendo las únicas fuentes visuales auténticas asociadas al hombre que, hasta el final de sus días, fue el capo más buscado y enigmático de México.

¿Por qué se escalda la

Violencia de género en México

Los Mascabrothers aclaran controversia con

Tacos de pulpo al pastor:

Tres feminicidios en la UAEM
